分析：以巴冲突转移对乌注意力 俄罗斯或渔翁得利

（华盛顿综合电）彭博社分析认为，俄罗斯将从以色列与巴勒斯坦激进组织哈马斯之间的冲突受益。以色列请求美国提供军事援助，可能会转移美国对乌克兰的武器供应和注意力。

据悉，克里姆林宫虽对以巴冲突升级感到担忧，但也清楚地认识到这至少能分散美国和欧洲对俄乌战争的注意力。俄外长拉夫罗夫星期一（10月9日）在一场记者会上说，若美国把焦点放在以色列局势上，从而放缓对基辅的武器供应，那么俄总统普京将能“更快实现”对乌克兰发动特别军事行动的目标。

美国和北约盟友淡化了以巴冲突会影响对乌克兰军事援助的担忧。一名美国国防部高官说，美国将继续为乌克兰提供大量支持，同时确保有能力应对其他危机。

目前，以色列和乌克兰的军援需求没有太大重叠，以色列寻求铁穹防御系统导弹、精确制导弹药和炮弹，乌克兰的主要需求则是弹药、导弹防御系统和地面车辆。以色列多年来也储备了相对充足的武器。

不过，若以军如一般预料对加沙地带发动地面攻势，武器供应可能会变得紧张。战略与国际研究中心顾问坎西安 （Mark Cancian）说：“届时，他们将开始大量使用精确弹药……他们可能没有足够库存来支持长期作战。”

坎西安说，随着乌克兰寻求打击前线以外的俄罗斯军事基地等目标，乌军也需要更多精确弹药，“问题是我们无法在短时间内制造出更多”。这可能导致美国放缓向乌克兰交付武器。

查塔姆研究所首席执行官马多克斯（Bronwen Maddox）认为：“若得在以色列和乌克兰之间做选择，美国会毫不犹豫地选择以色列。我可以理解乌克兰总统泽连斯基为什么会担心，而他此前就已在努力维持美国的注意力。”

以巴冲突对油价的影响，也可能有利于俄罗斯对乌克兰的战争。由于市场担心伊朗、沙特阿拉伯等主要中东产油国可能卷入冲突，美国原油期货一度上升至每桶87美元以上。

美国智库兰德公司政策研究员戴利（Ann Marie Dailey）说：“随着油价上涨，他们（俄罗斯）将能继续在军火生产上支出，这也有助于弥补部分预算赤字。短期内，俄罗斯绝对能从中得到好处。”

评论：以巴冲突将给中东地区带来巨变

《海峡时报》欧洲特派员乔纳森·伊亚尔（Jonathan Eyal）评论文章指出，以色列与巴勒斯坦激进组织哈马斯之间的冲突会如何发展还不得而知，但这场冲突显然已摧毁以色列对自身战略地位与区域地位的大部分假设，将给中东地区带来巨变。

文章认为，此次以色列被打个措手不及，情报失败的程度远超2001年美国九一一恐怖袭击。之后的调查和问责将制造一场巨大的政治风暴，以色列总理内坦亚胡与他领导的政府可能因此下台。

文章说，过去半个世纪以来，内坦亚胡和他的前任一直认为巴勒斯坦问题可以被边缘化，以色列可以把巴勒斯坦人圈在它分配的狭小土地里，同时和阿拉伯邻国建立外交关系，以获得和平和稳定。但这场致命冲突表明，唯有正视并解决巴勒斯坦人的处境，才能让中东走上一条更稳定的道路。

然而，哈马斯的袭击与屠杀使许多以色列人认为，他们永远无法和巴勒斯坦人成为一国，却也不能允许巴勒斯坦成为独立国家，这样的局面只会产生更多政治僵局与暴力。