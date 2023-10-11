美国为乌克兰提供2亿美元新军援

（布鲁塞尔综合电）美国国防部长奥斯汀宣布，美国将为乌克兰提供2亿美元（约2亿7300万新元）的新军援。

据了解，美国将交付给乌克兰新型防空系统的AIM-9弹药，以及火炮和火箭弹药、精确航空弹药、反坦克武器和对抗俄罗斯无人机的设备。

奥斯汀星期三（10月11日）在比利时首都布鲁塞尔与乌克兰总统泽连斯基一起出席由乌克兰盟友组成的“乌克兰防务联络组”会议时说，尽管美国国会政治乱象加剧和以巴危机持续升级，但“只要乌克兰需要，美国就会提供支援。”

奥斯汀说：“我仍然坚信，我们对乌克兰自由力量的支持，将在任何季节或任何风暴中坚定不移。”

德国防长皮斯托瑞斯也表明，尽管美国决定加强对以色列的军事支持，但这不可能影响美国对乌克兰军事供给，不可能出现物资短缺的情况。

丹麦防长埃勒曼-延森说，将于明年3月或4月首次向乌克兰交付F-16战机。

自从俄罗斯2022年2月入侵乌克兰以来，美国已向乌克兰提供了大约440亿美元的安全援助。美国国会上个月通过阻止政府关门的临时支出法案时，剔除了新的对乌援助，但五角大楼还是决定继续动用其军援库存来援助乌克兰。

五角大楼仍有已获国会批准的约50亿美元用于对乌军援。不过，目前仅有16亿美元能够用于更换捐赠的装备，且尚不清楚华盛顿是否会在无法立即填补缺口的情况下，仍然坚持向乌克兰提供援助。

泽连斯基在首次到访北约时，呼吁北约盟国为乌克兰提供更多武器和防空系统，以助该国应对俄罗斯可能对发电站和其他基础设施发起的另一轮袭击，好让乌克兰人安然度过来临的冬天。