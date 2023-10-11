哈马斯拥有朝鲜制武器 专家：以巴战或为朝提供资金

巴勒斯坦激进组织哈马斯被发现拥有朝鲜制造的武器，引起关注。专家担心，受到国际社会的强力制裁，目前朝鲜难以出口武器的情况下，如果此次战争长期化，想通过武器出口创汇的方式来获取资金的朝鲜，将迎来一个巨大机遇。

美国自由亚洲电台（RFA）星期二（10月10日）引述军事博客“War Noir”的话报道，在哈马斯成员的视频中，可以看到其中一名成员手持朝鲜制造的F-7榴弹发射器（RPG）。

据了解，F-7榴弹发射器已大量出口到中东。美国等西方国家怀疑朝鲜的武器可能通过伊朗交给了哈马斯。

美国国防情报局 (DIA) 前成员布鲁斯·贝托尔指出，哈马斯之前曾使用过朝鲜的F-7，很可能不仅是F-7，而且在这场战争中也使用了其他朝鲜武器。

他说，以色列掌握到朝鲜的武器正在经由伊朗运往哈马斯和黎巴嫩真主党。2014年，朝鲜从哈马斯收取数十万美元，提供了107及122毫米多管火箭发射器、通信设备。这意味着经由伊朗转交的朝制武器有可能成为哈马斯武装的重要资源。

2009年，泰国政府曾查获装载朝鲜产地对地导弹等35吨武器的货机，当时掌握的武器目的地是伊朗。此外，2017年以色列军事情报网站“Debka File”称，朝鲜向中东走私了1500多枚反坦克导弹“火鸟-2”。

同时，哈马斯为突破以色列在加沙地区建设的“隔离墙”，修建了多个通往埃及西奈半岛或以色列南部沙漠的地道。2014年以色列军队确认，哈马斯建设的30多个地道结构和形状与韩朝非军事区里的地道相似。

庆南大学远东问题研究所教授林乙出对韩国《中央日报》说：“俄乌冲突之后，中东地区紧张局势加剧的情况下，朝制武器备受关注，朝鲜可能认为这是展现自身价值的绝佳机会，并且不排除朝鲜炫耀自己作为非法武器供应者的地位，甚至改变现有的朝鲜式外交基调的可能性。”