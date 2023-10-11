指封锁加沙违反国际法 欧盟吁设人道走廊

（布鲁塞尔综合电）欧盟外交部长星期二呼吁以色列不要切断加沙地带的水电和粮食供应，并要求为要逃离加沙的民众建立人道走廊。

欧盟27国外长星期二（10月10日）就以巴局势召开紧急会议，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在会后说，欧盟外长坚定认为，“国际法和人道法必须获得尊重，加沙平民的水、粮食或电力供应不能被封锁”。

博雷利说：“以色列有自卫的权利，但一切必须遵循国际法和人道法，而以色列一些决定违反了国际法。”他说，欧盟外长在会上呼吁开辟人道走廊，让那些要逃离轰炸的加沙居民能够前往埃及。

博雷利也表明，绝大多数欧盟成员国支持，继续向巴勒斯坦权力机构提供援助。他强调：“巴勒斯坦人并非都是恐怖分子。集体惩罚所有巴勒斯坦人不公平，也起不到作用。这么做不符合我们的利益，也不符合和平的利益。”

欧盟是巴勒斯坦的最大援助者，并正在调查一些援助资金是否间接流向哈马斯。欧盟委员会睦邻与扩大事务专员瓦赫里伊星期一称，委员会已暂停对巴勒斯坦的所有发展援助，但委员会过后澄清没有这回事。

国际医疗组织：加沙卫生人道形势严峻

博雷利星期二说，随着加沙地带伤亡与流离失所的人数上升、人道形势不断恶化，“我们必须加大而不是减少支持”。

以色列防长加兰特周一宣布全面封锁加沙地带。巴勒斯坦驻联合国代表曼苏尔周二致函联合国安理会谴责此举。信中写道：“这种明目张胆且违背人性的行为，以及企图利用轰炸来迫使一个民族屈服、以饥饿作为战争手段并根除这个民族存在的做法，无异于种族灭绝。”

多个国际医疗救援组织警告，加沙地带的卫生和人道形势严峻。无国界医生组织巴勒斯坦领土项目负责人沙托周二说：“情况是灾难性的……我认为在加沙没有人是安全的……我们需要一条人道走廊来支持医疗援助工作，以便引进设备和替换人员。”

自上星期六以来，加沙地带至少有1055人死亡、5184人受伤；以色列则有1200人死亡、2700人受伤。 联合国说，以色列的炮轰已导致加沙地带超过26万人流离失所。据当地媒体报道，加沙地带因唯一的发电站于星期三停止运作而断电。

多国政府设法撤侨

在这场冲突中，也有不少外国人死伤，还有数以千计的外国人受困以色列和巴勒斯坦领土。在多家民航公司暂停以色列航班后，多国政府正另外设法撤走在当地的侨民。

德国将在星期四和星期五安排德国汉莎航空包机接回在以色列的德国公民。法国航空将在周四派一架波音777-300飞机前往特拉维夫接载法国公民。澳大利亚也会在星期五安排两趟由昆达士航空运营的航班从特拉维夫飞往伦敦，供希望离开以色列的公民搭乘。

截至星期一上午，匈牙利已派军机从特拉维夫撤走325个公民，并正在安排疏散其他希望离开的公民。匈牙利也派政府专机接走了超过180人。匈牙利外长西雅尔多周三说：“通过空路离开以色列正变得越来越困难与危险。”