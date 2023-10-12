NASA小行星样本含碳和水 可助了解地球生命如何孕育

（休斯顿综合电）美国宇航局说，从45亿年前小行星贝努（Bennu）采集的样本含有丰富的碳和水，这为地球上的生命源于外太空的理论提供了更多证据。

美国宇航局（NASA）星期三（10月11日）在休斯顿约翰逊航天中心召开记者会，首次展示采自贝努小行星的黑色尘埃和砾石样本影像。

NASA局长尼尔森说：“至今送回地球的小行星样本中，这是最大且富含碳的一个。”

他透露，碳元素占样本总重量近5%，而且以有机形式和矿物形式同时存在，水则被封存在黏土矿物的晶体结构内。

科学家认为，地球之所以有海洋、湖泊、河流，是因为40亿至45亿年前，地球被含水小行星撞击，成为了适合生物栖息的宜居行星。

贝努样本中的碳含量比预期高

NASA说，贝努样本中发现的碳含量比预期还高，仍须进一步研究来确认所发现的碳化合物的性质。若能揭开贝努的岩石和尘埃中蕴含的秘密，将有助于人类了解太阳系如何形成、地球上的生命如何孕育，以及须采取哪些措施避免小行星撞击地球。

从目前至22世纪中旬，地球不存在被小行星撞击的风险，但到了22世纪中旬至2300年，这个可能性将提高至1750分之一左右。

贝努样本是由美国小行星采样探测器Osiris-Rex三年前采集，这个探测器上月24日带着样本返回地球，在犹他州沙漠软着陆，完成了为期七年的探索之旅。

这是第三个送回地球分析的小行星样本，日本曾分别于2010年和2020年完成类似任务。不过论样本重量，美国探测器带回的样本估计重约250克，把日本探测器隼鸟2号带回的5.4克样本比了下去。

贝努小行星有45亿年历史，蕴含源自太阳系早期的物质。NASA将把至少70%的样本保留在约翰逊航天中心，供科学家进一步研究。