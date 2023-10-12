调查：韩日民众感受到两国关系改善

韩国与日本进行的民意调查结果显示，韩国总统尹锡悦提出被日本强征韩国劳工“第三方代赔”方案等，努力改善韩日关系，使韩日两国民众感受到两国关系确实有改善。日本人高度评价尹锡悦为两国关系正常化做出的努力。

韩国民间智库东亚研究院（EAI）和日本非营利团体“言论NPO”星期四（10月12日）公布自2013年起每年实施的有关韩日关系等的联合舆论调查。这项调查结果显示，各别对双方国家抱有负面印象的受访者在韩国从去年的64.6%剧减到今年的42.0%；在日本也从去年的39.8%下降到今年的21.2%。

这次调查显示，韩日关系邦交正常化以来最糟糕是在2020年，当时韩国受访者对日本的负面印象达88.4%。时隔三年，对日本抱负面印象的韩国人减少了一半。

认为韩日关系好的韩国人，从2022年的4.9%上升到2023年的12.7%，日本人则从13.7%上升到29.0%。

对于韩日关系的改善，日本人高度评价韩国总统尹锡悦的努力。

日本有34.8%的受访者表示，对韩国政府改善韩日关系给予好评。负面评价只有好评的一半，19.3%。

日本人对尹锡悦的好评，2023年为32.1%，比前一年20.1%增加了12个百分点。对尹锡悦的负面评价为4.1%，比前一年4.6%小幅减少。

相对于尹锡悦的努力，日本首相岸田文雄没有采取积极回应，导致韩国人对岸田的评价进一步恶化。

韩国人对岸田的正面评价为8.5%，与前年6.6%相比小幅增加，而负面评价为36.1%，比前年21.8%增加了14.3个百分点。

随着韩日关系呈现改善趋势，韩日民众认为，韩美日需要加强合作，同时韩日在安保领域紧密合作。认为须要加强韩美日三方军事安保合作的受访者，韩国和日本分别为60.6%和49.9%。

值得注意的是，日本受访者对韩美日三国合作的支持度比前一年（37.9%）上升了12个百分点，创下了进行相关调查以来最高水平。

分析：韩日民众认为韩美日需共同应对东亚区域问题

分析指出，最近韩日两国民众一致认为，韩美日需要共同应对朝鲜核威胁、中国入侵台湾可能性，以及朝中俄加强关系等问题。

另外，有82%的韩国受访者和71.4%的日本受访者认为，韩日之间需要情报共享或更高水平的安保合作。

然而，韩日两国国民认为，历史问题仍然是韩日关系发展的最大变数，福岛核处理水排放问题上的意见分歧等，韩日要走的路还很遥远。

这项调查于8月至9月进行，韩日两国参与人数分别为1000人左右。