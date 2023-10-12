英国新军援将助乌军突破雷区 德国成第二大军事援助国

（伦敦综合电）英国和德国宣布将分别向乌克兰提供价值1亿英镑（约1.67亿新元）及10亿欧元（约14.4亿新元）的新一轮军事援助计划。在提供新的支持之际，基辅的西方盟友正加紧在冬季来临之前运送武器。

英国防长沙普斯星期三（10月11日）说，新军援旨在帮助乌军队清除雷区、维护车辆和保护关键基础设施。

他说，乌克兰现在是地球上布有雷最多的国家，新一轮军援将为乌克兰士兵提供突破俄罗斯致命雷区所需的装备。新军援还包括可以跟踪和摧毁无人机的防空系统。

他透露，新军援将使用英国管理的乌克兰国际基金（IFU）筹集的资金。这个基金由英国和丹麦去年发起，迄今已筹集7.85亿英镑。

德国仅次于美国 为乌克兰军提供援助

德国国防部说，德国将在今年冬季向乌克兰提供的新军援，包括防空系统、坦克等武器装备。德国也由此成为仅次于美国的乌克兰第二大军事援助国。

乌克兰总统泽连斯基日前接受法国第2电视台访问时，指控俄罗斯暗地里支持哈马斯，寻求在全世界执行破坏稳定的行动，并担忧以巴的“悲剧”会分散国际对乌克兰战争的注意力。

至于乌克兰的反攻，泽连斯基表示军队正在多条战线上继续推进。但他也坦言“这场战役非常困难，特别是因为俄罗斯建造一个布满地雷、反坦克陷阱和战壕的防御工事”。

乌军方说，俄军星期四（12日）对乌克兰多瑙河港口基础设施及谷物仓储发动无人机袭击，破坏南部敖德萨地区的重要出口通道。自7月中旬以来，俄军便持续加大对港口基础设施的攻击力度。