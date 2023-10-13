斯卡利斯弃选令美众议长再次难产

（华盛顿综合电）美国众议院议长候选人斯卡利斯星期四（10月12日）放弃竞选，这意味着共和党须继续寻找能获得足够票数的新议长人选，而议长出炉前众议院将继续处于瘫痪状态。

由于共和党人在众议院占221个席位，仅比民主党多出九席，因此当部分共和党众议员倒戈，斯卡利斯（Steve Scalise）知道无法获得当选所需的217票时，便于星期四晚上宣布退出议长竞选。

斯卡利斯表明，国家需要共和党团结起来，但党内显然还须经历“漫长旅程”才能解决分歧。他说：“如果你们看到过去几周的情况，如果你们看到我们的会议情况，就会发现还有许多问题有待解决……一些人有自己的议程。”

11月中前须通过联邦政府拨款法案 避免政府再次停摆

众议院共和党人星期三（11日）就议长候选人进行了党内秘密投票，斯卡利斯与众议院司法委员会主席乔丹（Jim Jordan）角逐，最终仅以14票优势击败对手，显示共和党内部的严重分裂。

不过，一名不愿具名的知情人说，乔丹曾鼓励支持者把票投给斯卡利斯。

共和党难解的党内分歧已让众议院连续10天群龙无首。众议院将在星期五（13日）上午10时（新加坡时间星期五晚上10时）召开新一轮党内投票，推举新议长人选。

在下一任议长出炉前，众议院将无法推进立法议程，而议员们须在11月中旬前通过联邦政府拨款法案，避免政府再次停摆。此外，众议院也无法制定支持以色列对巴勒斯坦激进组织哈马斯发动战争的政策。