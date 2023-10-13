日本政府向法庭申请解散 统一教会要全力抗争

日本政府在星期五（10月13日）向东京地方法院申请解散宗教团体统一教会。面对日本当局证据十足的指控，统一教会将全力抗争，预计这场官司需要更长时间才会有结果。

本部在韩国的统一教会于1964年在日本设立支部，被认定为可免课税的宗教法人。教会的集体婚礼和宗教商业行为在1980年代和90年代就已受日本舆论关注，后来因奥姆真理教沙林毒气事件转移了焦点，让它逃过被社会追究。

在日筹款每年过亿新元输送韩国总部

日本放送协会（NHK）报道，统一教会涉及强迫捐赠和销售神灵物品，造成众多信徒蒙受损害。有很多信徒参加教会活动时以牺牲自己的家庭为代价。教会在日本筹集的捐款送往韩国总部，估计金额规模为每年数百亿日元，相当于过亿新元。

前首相安倍晋三去年7月在奈良参加助选活动时被枪杀，使这一宗教团体成为舆论焦点。杀害安倍的凶手供称因母亲捐了巨款给统一教会，才将仇恨报复在与教会有密切关系的安倍身上。

涉32起民事诉讼案 1550受害人索偿总额1.86亿元

日本当局统计，目前涉及统一教会的赔偿诉讼民事案件有32起，若包含和解等案件在内，受害人数达1550人，总赔偿金额约204亿日元（约1亿8600万新元）。

日本首相岸田文雄宣布要对统一教会展开调查以来，当局花了大约一年时间，根据《宗教团体法》对日本统一教会法人进行了七次讯问，约谈了170多名受害信徒。日本当局在给法庭上交请愿书的同时，也附上了5000份物证，以示该教会存在系统性违法行为。

日本《宗教团体法》规定，宗教团体若具有“系统性、恶意性和连续性危害公共利益行为”，法院可以责令要求其解散。这是日本政府第三起要求法院解散宗教团体的案件，也是首次以民法侵权为依据的请求。此前两起是在地铁里释放沙林毒气的日本邪教奥姆真理教和涉及欺诈的和歌山县明觉寺。

日本教育科学部长盛山正仁说：“我们的调查证实该教团从1980年代以来，长期限制信徒自由，阻碍信徒正常判断，让很多人盲目捐款及购买物品，不仅仅让人们蒙受损失，也扰乱了信徒的家庭安宁。”

面对日本当局提出解散申请，统一教会表达了全面抗争的立场。教会发表声明称：“我们感到非常失望和遗憾，确信我们不是一个该接受解散命令的教团。我们将以法律作出反诉。”

日本法院将在听取教育科学部和统一教会的意见后，裁定是否发布解散命令。如果解散令最终生效，统一教会的宗教法人地位将被取消，无法继续享受税收优惠待遇，但这不意味着其宗教活动会被禁止。