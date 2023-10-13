以色列限加沙平民24小时内撤离 联合国强烈呼吁撤销命令

（耶路撒冷／加沙综合电）以色列大军压境，并且在星期四（10月12日）晚通知联合国，加沙约110万巴勒斯坦人应在24小时内迁移到南部，加剧这可能是以军发动地面攻势的前兆。联合国、美国、英国等纷纷指出，如此大规模的人员转移，将造成毁灭性的人道后果。

以军：未来几天在加沙市展开重大行动

据报道，以色列军方星期五（13日）早上说，未来几天将在加沙地带最大城市加沙市展开重大行动，呼吁加沙市居民向南部转移，并与哈马斯成员保持距离。以色列军方说，在允许居民返回加沙市时，会再发布通知。

联合国说，星期四晚上（美东时间）接到以色列军方通知，以军已命令110万加沙平民24小时内迁移到南部。但联合国称，这是一项“不可能的任务”，呼吁以色列逆转决定。

联合国发言人杜加里克发表声明说：“联合国强烈呼吁以色列撤销这类命令。这已经是一场悲剧，不能让它变成更大灾难。”

白宫国家安全委员会发言人柯比说，在这么短的时间内撤离这么多人“任务艰巨”。美国政府明白以军目的是要将平民与哈马斯隔离，不过，美国不希望看到平民受到伤害。他说，美国正与以色列和埃及商讨，为加沙平民设置安全区和人道走廊。

以色列军方星期五迟些时候承认，巴勒斯坦人需要时间往南部撤走，但没有证实联合国的说法，即这些平民必须在24小时内离开。

法新社驻加沙记者说，以军星期五在加沙投放传单，警告居民“立即”逃往南部。哈马斯则呼吁加沙地带的居民留在原地，指以色列企图通过屠杀百姓，进一步占领巴勒斯坦人的土地。

法新社驻加沙记者拍摄的照片显示，以军星期五空中投放附上逃亡路线的传单，命令加沙平民“立即”逃往南部。（法新社）

加沙至今逾42万人流离失所 以色列全面封锁切断水电供应

以色列过去几天几乎不间断地从海陆空对加沙展开炮轰。当地时间10月12日夜间至13日凌晨，以军对加沙地带哈马斯和其他组织的约750个目标进行空袭，包括隧道、军事大院、用作高级成员军事指挥中心的住宅、武器仓库、通讯室，以及12栋藏有哈马斯资产的建筑。

根据联合国人道事务协调办公室星期五公布的数据，加沙至今有超过42万人流离失所，在过去的24小时内，失去家园的人增加25%。以色列已全面封锁加沙，切断当地的水电供应，大大加剧那里的人道危机。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处说，面对以军几乎不间断的炮击，已将中央运营中心和国际工作人员迁移到加沙南部。（路透社）

据报道，在过去几天的激烈冲突中，已有超过1500名巴勒斯坦人死亡，以色列据说也有1300人丧命。为了给以军的行动争取支持，以色列政府星期四向到访的美国国务卿布林肯和北约防长展示遭哈马斯杀害的儿童和平民照片。

布林肯说，看到的照片包括满身弹痕的婴儿、被斩首的士兵，以及在车里被活活烧死的年轻人。他形容这些画面完全超乎理解，并指这是哈马斯不人道的最新证据。

布林肯星期五马不停蹄地走访中东多国，他在安曼与约旦国王阿卜杜拉二世和巴勒斯坦总统阿巴斯会晤，随后还将访问卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋和埃及，争取它们施压哈马斯释放人质，换取以军暂缓攻势。

美国国务卿布林肯（左）星期五在约旦首都安曼与巴勒斯坦总统阿巴斯会晤，设法对以哈冲突进行调停或斡旋。（路透社）

美国防长奥斯汀则在星期五到以色列同总理内坦亚胡会面。欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲议会议长梅措拉也在星期五访问以色列，希望对冲突进行调停或斡旋。

英国派军舰侦察机到地中海挺以 美国拟部署第二艘航母

美国早前已在地中海东部部署福特号航母。白宫方面称，或将在以色列附近，部署第二艘航母艾森豪威尔号。英国首相府也宣布，将向东地中海部署巡逻机和侦察机，以及两艘海军舰艇，以表示对以色列的支持。