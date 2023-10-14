美众院共和党人提名乔丹为新议长候选人

（华盛顿综合电）美国众议院共和党人推举众议院司法委员会主席乔丹为新议长人选，但一般认为他要在全院表决中当选依然不易。

众议院共和党人星期五（10月13日）就议长候选人再次进行党内投票，乔丹（Jim Jordan）以124票击退获得81票的对手、共和党众议员斯科特（Austin Scott）。

乔丹在获得提名后立即举行“验证投票”，询问共和党议员是否愿意在全院表决中投票给他，只有152人表示支持。乔丹当选议长的前景因此并不乐观。

要当选议长，需获众议院过半支持，即至少217票。共和党目前在众议院占据221席，民主党掌控212席。

乔丹是共和党的极右翼保守派议员，也是前总统特朗普的“忠实盟友”；特朗普此前曾表示支持乔丹竞选众议长。

乔丹对抗作风或有助共和党在参议院进行谈判

乔丹的支持者认为，他的对抗作风可能有助于共和党与总统拜登和民主党控制的参议院进行谈判。

众议员玛丽奥塔基斯说：“我们需要一个强硬、聪明、能够在那个房间谈判的人。我认为乔丹可以做到。”

曾建议与共和党先就议长人选达成共识的民主党人认为，乔丹并非他们心目中的人选。

众议院少数党领袖杰弗里斯讽刺道：“众议院共和党人选择了混乱党团的主席作为众议院议长人选，他是个危险失调的捍卫者，也是极端主义的杰出人物。”

众议院预计会在下星期二（17日）举行全院议长投票。