布林肯：阿拉伯国家与哈马斯关系不能再像往常一样

（多哈综合电）到中东访问的美国国务卿布林肯告诉阿拉伯国家领导人，他们与巴勒斯坦激进组织哈马斯的关系“不能再像往常一样”。

布林肯星期五（10月13日）与卡塔尔首相兼外交部长穆罕默德会面后接受媒体访问，他没有直接回应美国是否要求卡塔尔关闭哈马斯在多哈的政治办事处，但表明，每个国家都应谴责哈马斯在以色列的暴行。

布林肯说：“我在这次访问期间的所有谈话中都明确表示，与哈马斯的关系不能再像往常一样。谋杀婴儿、把一家大小活活烧死，把小孩劫为人质。这些都是丧心病狂的残暴行为。”

为了给以军的行动争取支持，以色列政府星期四（12日）向到访的布林肯展示遭哈马斯杀害的儿童和平民照片。

布林肯强调，以色列有权自卫。“以色列并不是在进行报复，而是在保护人民安全。面对与以色列相同的遭遇，任何国家都会做出同等反应。”

在与穆罕默德一同召开的记者会上，布林肯对卡塔尔施压哈马斯释放人质的努力表示赞扬，但他同时警告，与卡塔尔关系密切的哈马斯可能利用在多哈的政治办事处藏匿武装分子。

卡塔尔：保留沟通渠道 不关闭哈马斯办事处

穆罕默德则说，不关闭哈马斯在多哈的办事处是为了保留沟通渠道。“保持沟通渠道畅通，专注于结束这场冲突是有用的，这也是我们目前主要关注的。”

布林肯承认，以哈冲突也导致许多巴勒斯坦人流离失所或无辜丧命，他促请以色列采取一切可能的预防措施，避免伤害平民。

布林肯星期五马不停蹄走访中东多国，他在安曼与约旦国王阿卜杜拉二世和巴勒斯坦总统阿巴斯会晤后，续程访问卡塔尔，接下来还将访问沙特阿拉伯、阿联酋和埃及，争取它们施压哈马斯释放人质，换取以军暂缓攻势。

阿拉伯国家反对赶巴勒斯坦人离开家园

为巴勒斯坦人建立人道走廊或提供逃离加沙路线的呼吁，已引起阿拉伯国家的强烈反应。

埃及是唯一与加沙接壤的阿拉伯国家，约旦则毗邻以色列占领的约旦河西岸，但两国都表明反对巴勒斯坦人被迫离开他们的土地。这凸显了阿拉伯国家的担忧，以哈最新冲突可能会引发新一轮巴勒斯坦难民潮。

针对当前严峻形势，中国外交部长王毅星期六（14日）应约与布林肯通电话。根据中国外交部文告，王毅指出，中方反对一切伤害平民的行为，谴责违反国际法的做法。中国认为，维护自身安全不能以伤害无辜平民为代价，以暴易暴只会造成恶性循环。

王毅强调，解决巴勒斯坦问题的根本出路在于落实“两国方案”，建立独立的巴勒斯坦国。他也说，大国在处理国际地区热点问题时，应坚持客观公正，保持冷静克制，带头遵守国际法。王毅呼吁美方切实发挥建设性作用，推动问题尽快回到政治解决的轨道上来。