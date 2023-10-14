多年来秘密练兵拓金源 哈马斯实力大增

（迪拜／伦敦综合电）以色列放话要铲除巴勒斯坦激进组织哈马斯，可是它面对的是一个秘密训练多年、实力已比往日大增的强敌。

哈马斯上星期六（10月7日）无预警对以色列南部发动大规模袭击，展示它自2007年控制加沙以来积攒的军事实力。哈马斯驻黎巴嫩高官巴拉卡透露，组织长期获得伊朗和黎巴嫩真主党等地区代理人的资金和培训，不断增强在加沙的武装力量。

巴拉卡说，由于难以向外采购武器，哈马斯过去九年来自行研发和生产武器。例如，在2008年的加沙战争中，哈马斯所用火箭炮的最大射程是40公里；到了2021年与以色列开战时，火箭炮已经可以射及230公里。

专研国防情报的美国公共政策组织GlobalSecurity.org的数据显示，在1990年代，哈马斯的武装人员少于1万人。亲近哈马斯的消息人士透露，哈马斯如今犹如一支小型军队，兵员有4万，包括一支海军突击队，还有一所军事学院，提供包括网络安全等各种专门训练。

区域安全消息人士说，自2000年代初以来，哈马斯在加沙地下凿建了一个隧道网络，协助武装分子撤离、安置武器工厂和从外国引进武器。哈马斯官员坦承，组织获得大批炸弹、迫击炮、火箭、反坦克和空防导弹等。这些武器让哈马斯近年在同以色列的冲突中，使对手的伤亡越来越大。

通过加沙地下隧道传递现金 使用加密货币绕过国际制裁

除了有更多更犀利的武器，哈马斯的筹钱门路也更广。专家和官员透露，哈马斯有全球融资网络，可以通过加沙地下隧道传递现金，也使用加密货币绕过国际制裁。

美国前反恐专家莱维特估计，哈马斯超过3亿美元（约4.11亿新元）的预算大部分来自商业税，以及伊朗和卡塔尔等国或慈善组织。

美国国务院去年2月报告，哈马斯在其他波斯湾国家筹集资金，并从巴勒斯坦人、在他国的侨民以及它属下的慈善机构获得捐款。

莱维特说，被美国和英国等列为恐怖组织的哈马斯也越来越频繁地通过加密货币与信用卡等方式筹钱，以规避不断收紧的国际制裁。

不过，在新一波冲突爆发后，哈马斯要获取资金显然将面对更多障碍。几天前，以色列警方宣布，冻结一个据称与哈马斯募款相关的巴克莱银行账户，也封锁用于筹款的加密货币账户。

根据区块链情报公司TRM Labs，冲突爆发后的一个星期来，多个支持哈马斯的组织只能通过加密货币过账几千美元。