法国动员7000士兵加强巡逻 卢浮宫接威胁紧急疏散

（阿拉斯／巴黎／纽约综合电）一名车臣裔男子在法国一所学校持刀刺死一名教师，重伤三人。法国当局推测这起袭击可能与当前以哈冲突有关，宣布进入最高警戒级别，并出动7000名士兵巡逻，严防恐怖攻击。

与此同时，法国巴黎卢浮宫星期六（10月14日）“收到信指美术馆和访客面对危险”，紧急疏散所有人。直至本报截稿为止，警方仍在现场调查。

令法国进入最高警戒的校园袭击事件，星期五（13日）发生在犹太人和回教徒人口众多的法国东北部城市阿拉斯（Arras）。20多岁的袭击者穆罕默德（Mohammed Moguchkov）来自俄罗斯车臣地区，他此前已被法国政府列为潜在安全威胁。

初步调查显示，袭击者曾用阿拉伯语高喊“真主至大！”，一名教师被他用刀刺中喉咙和胸部，不幸丧命。学校一名保安人员身中多刀，另有一名教师和一名清洁工受伤，没有学生受到伤害。袭击者后来被警察制服。

法国总统马克龙亲赴案发现场巡视后说，这是一起“伊斯兰恐怖袭击”。他也透露，法国另一个地区也有人试图发动袭击，所幸被安全部队制止。

法国星期五宣布进入最高警戒状态。内政部长达尔马宁说，阿拉斯袭击事件“或许与中东发生的事情有关联”。

全球多地爆发示威

哈马斯前领导人梅沙尔呼吁世界各地的回教徒于13日全球“愤怒日”举行示威，支持巴勒斯坦。当天数以万计示威者在中东各地以及亚洲、欧美部分地区举行集会声援巴勒斯坦，谴责以色列加大力度打击加沙地带。

在以色列占领的约旦河西岸纳布卢斯，年轻人上街纵火，与以色列军人发生冲突；土耳其和伊拉克巴格达的示威者高喊反以色列的口号。欧洲城市如意大利罗马、丹麦布拉邦特和德国柏林，以及美国纽约、洛杉矶、华盛顿等主要城市都出现声援巴勒斯坦的示威集会。