以军发动地面战 内坦亚胡：报复才刚开始

（耶路撒冷综合电）以色列军方星期五（10月13日）派出步兵和坦克部队对加沙地带发动袭击。这是巴勒斯坦激进组织哈马斯上周末突袭以色列南部以来，以军首次出动地面部队。以色列总理内坦亚胡说，报复行动才刚开始。

以色列国防军说，地面部队搜查并收集了有利于寻找人质下落的证据，并打死了多名哈马斯武装分子，摧毁了包括反坦克导弹发射器的军事设施。军方说，在出动地面部队的同时，以色列空军对加沙地带的空袭没有停止。

内坦亚胡发表简短声明说：“我们正以前所未有的力量打击敌人。我要强调，这只是一个开始。”

以色列在星期四（12日）下令加沙的110万居民在24小时内撤到南部，引发猜测这可能是以军要向加沙北部发动地面大攻势的前兆。不过，以色列媒体报道，地面部队星期五只在加沙地带外围行动，并未深入加沙内部。

另一方面，以军方星期六（14日）发声明称，在对加沙的空袭中打死了两名哈马斯指挥官，还指他们是上星期六哈马斯对以色列发动跨境大规模袭击的幕后黑手。哈马斯没有证实这个消息。

巴勒斯坦在联合国促以色列停止进攻

以色列加大军事行动后，加沙人道危机恶化。巴勒斯坦驻联合国特使曼苏尔促请联合国秘书长古特雷斯采取更多行动，制止以色列在加沙犯下“反人类罪”。多国也促请以色列暂缓袭击加沙北部。

加沙地带遭以色列切断水电供应后陷入人道危机。在加沙南部城镇康尤尼斯，更多难民涌来之后，有限的水供更紧张，公用水喉前挤满人，争先恐后要装饮用水。（法新社）

美国总统拜登星期五在费城出席活动时强调，解决加沙的人道危机是当务之急。他也将全力设法救出在加沙被武装分子掳走的美国公民。“我们的团队正在该地区展开工作，与以色列、埃及、约旦和其他阿拉伯国家政府以及联合国直接沟通，争取它们的支持。”

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利说，加沙目前情况十分严峻，欧盟维护以色列在遭遇袭击后自卫的权利，但这必须符合国际法，不能在加沙地区制造人道危机。

俄罗斯在安理会的闭门会议上提出一项决议草案，呼吁以哈冲突双方落实人道停火，并谴责针对平民的暴力和所有恐怖行径。

俄罗斯总统普京星期五在吉尔吉斯斯坦出席峰会时向以色列发出警告，呼吁它不要像当年纳粹德国围困列宁格勒那样围攻加沙，以免导致“绝对不可接受”的平民伤亡。

据俄罗斯新闻社，俄副外长波格丹诺夫下星期可能到卡塔尔会见哈马斯官员，争取哈马斯释放袭击以色列时扣押的人质。