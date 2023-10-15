新西兰现任总理败选 保守派国家党将组新政府

（惠灵顿综合电）新西兰现任总理希普金斯承认败选，工党六年执政结束，保守派反对党国家党将联合另一政党组织新政府。

领导国家党奏凯歌的陆杰锋（Christopher Luxon）曾是新西兰航空公司高管，三年前弃商从政。他星期六（10月14日）在胜选后说，新西兰人民“向希望伸出手，并投票支持改变”。他承诺将重建经济、发放税务补贴、降低生活成本、改善医疗保健和教育。

在已点算99%选票后，国家党得票率38.99%、工党26.85%、绿党10.78%、行动党9%、新西兰第一党6.46%。

新西兰国会有120个议席，国家党及其伙伴党行动党已共获得61个议席，可凭借过半优势组织新政府。不过路透社指出，这两党联盟的多数优势微弱，可能还须拉拢民粹主义政党新西兰第一党加盟。

工党落败后，希普金斯在惠灵顿对支持者说：“今晚的结果不是我们想要的，但我要你们为我们过去六年的政绩感到骄傲。”

他承认“无法组织政府”，并已恭贺主要对手国家党党魁陆杰锋胜选。

希普金斯今年1月接替执政两届、因个人原因辞职的前总理阿德恩出任总理和工党领袖。希普金斯个人魅力不如阿德恩，而新西兰经济下行也让他面临巨大挑战。

工党败选 最主要原因是选民对政府不满

政治评论员汤姆斯指出，工党败选，最主要原因是选民对政府不满。工党在2020年大选凭借一己之力，拿下国会多数议席上台执政。阿德恩担任总理的约五年里，在反恐、控枪、对抗冠病疫情等多方面取得成绩，不过疫情期间长期封城锁国以及通胀率飙升，令工党流失大量选票。

此外，工党政府今年丑闻频传，形象大受影响，这包括交通部长未能立即申报所持有的奥克兰机场股份而被解职、司法部长因酒驾拒捕而下台、警察部长向“金主”透露机密信息而丢官。

工党在本届大选损失惨重，流失29个国会议席，党内一些重量级成员，包括原外交部长马胡塔，预计席位不保。

小政党如绿党和代表毛利原住民的毛利党则大有斩获，从工党手中抢走关键席位。正式大选结果将在计算了特别选票和海外选票后，于下月3日公布。