新西兰将组建联合政府 承认任务艰巨

（惠灵顿综合电）新西兰新总理陆杰锋星期天（10月15日）召集策略会议组建联合政府，他承认国家正面临一些问题，新政府任务艰巨。

陆杰锋当天在奥克兰举行的新闻发布会上说：“我们将组建一个强大而稳定的政府，把国家治理好。”

他说，他星期六与行动党领导人西摩进行了两次交谈，相信两党将开展建设性的合作。

53岁的陆杰锋曾任新西兰航空公司总裁，于2019年从政。他将在11月3日宣布最终选举结果后接任总理一职。

陆杰锋在被问及即将上任总理时说：“这是莫大的荣幸，我从政的目的是为国家做出贡献，我对我们没有实现潜力感到不满。这就是为什么我对前进道路非常乐观。”

陆杰锋领导的保守派国家党在竞选中承诺上台百日将禁止校园使用手机、打击犯罪和取消提高燃油税等。它还提出所得税减免政策、降低生活费、改善医疗保健和教育。

随着新西兰陷入生活成本危机和犯罪率上升，陆杰锋承认需要面对“一些艰难的决定”。他说：“当你要扭转局面时，你必须面对残酷的现实，制定计划以变得更好。”

虽然这次选举出现了明显的左右摇摆，但惠灵顿维多利亚大学政府学院的研究员爱德华兹表示，他并不期待会出现任何意义上的激进右翼政府。他说：“目前的情况太不透明了，国家党将与行动党以及民粹主义政党新西兰第一党联合起来，我们不知道这会带来怎样的变化。”

根据选举结果，国家党赢得50个议席，行动党赢得11个议席，在121个席位的议会中占微弱优势，陆杰锋须拉拢赢得八个议席的新西兰第一党加盟。

陆杰锋说，他尚未与第一党领导人彼得斯交谈，但准备与他们合作组建一个稳定的政府。