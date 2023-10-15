调查：双重忧虑导致近半数在华日企减少投资

日本在华企业团体发表一项调查显示，在中国经济复苏缓慢和中美紧张局势升级的双重忧虑下，日企对中国的投资持谨慎态度，有将近50%的在华企业会减少和不在中国注入新资。

在华日企组成的“中国日本商会”9月首次对属下8300家日企进行问卷调查，共收到1410家的有效答复，其中871家是制造业，539家是非制造业。

日本放送协会（NHK）报道，由于经济前景的不确定性日益增加，中国吸收外国企业的投资正在下降。此次调查表明，一直对中国持观望态度的日本企业也不例外，在对华新投资持谨慎态度。

关于是否要增加对华投资，日本企业的回答被研判趋冷，表示“今年不投资”和“比去年减少投资”共计是47%。

据报道，一些日企减少投资，因为“东京总部担忧中国的投资风险”，而食品公司因“市场需求低迷，很难扩大销路”。日本一家通信公司则说：“数据跨境监管，导致市场的不确定性升高”。

投资态度谨慎被认为与中国经济复苏迟缓有关，调查显示，中国经济近三个月内“改善”和“有所改善”占13%，认为“稍微恶化”和“恶化”则高达57%。

日经报道，在制造业集中的广东省等华南地区和湖北省等地，回答“改善”的受访者是零。7月至9月季度的企业信心与上一季度相比，37%的日企受访者表示“略有恶化”，20%的人表示“恶化”，占比近60%。

不过，报道称，即便有近半数日企表示减少投资，但要留在中国打拼的仍占多数。这些企业将继续观望中国的景气，以便为将来做打算。报道指出，今年有37%的日企维持与去年同等的投资额，表示将扩大投资的有14%，大幅扩大的有2%。

名古屋外国语大学外国语学部真家阳一教授指出，中美贸易冲突的地缘政治风险上升，这导致中国制造的产品外销变得困难。不排除日本企业目前一直在优化哪些产品在中国生产、哪些产品不在中国生产，以实施多样化来作为应对措施。不过，日企也无法忽视中国仍然是全球最大的市场之一。