誓言摧毁哈马斯 以军等待攻入加沙“政治决定”

（耶路撒冷综合电）以色列军队星期天（10月15日）继续为对加沙地带发动地面攻势做准备，只待政府作出“政治决定”就会大举进攻。与此同时，加沙北部平民持续逃往相对安全的南部地区。

以色列战时内阁星期天首次开会，会前为死于巴勒斯坦激进组织哈马斯袭击的以色列人默哀。总理内坦亚胡矢言：“哈马斯以为我们会被摧毁。我们将摧毁哈马斯。”他称，以色列政府的团结“向国家、敌人和世界释出明确信息”。

此前一天，内坦亚胡在加沙地带的附近告诉军队，以色列即将采取“更多”行动，但没有透露会在何时展开地面攻势。

以色列军方发言人星期天说，军方正在等待对哈马斯发动地面攻势的政治决定。以军已在加沙边上集结数万兵力。

以色列国防部说，以色列防长加兰特星期天与美国参议员讨论疏散加沙平民和其他的“人道主义”问题，并强调“以色列的军事力量与摧毁敌人的决心”。

以色列面临着来自联合国与盟国的压力，要它在平民撤离前暂缓攻入加沙。以色列军方上周五（13日）要求加沙北部的110万居民通过指定的安全路线前往南部避难。以军星期天继续允许加沙居民向南撤离，并称已有数十万人这么做，但没有说明会在何时关闭安全撤离通道。

哈马斯则呼吁民众不要离开，称难民乘坐的汽车和卡车遭到以色列空袭。以色列指哈马斯要把平民留下来当肉盾，但哈马斯否认。

和家人在一所学校避难的加沙居民告诉路透社：“我们无法离开。他们说往南走，但没有交通工具……道路堵塞，一些汽车在空袭中被炸。夜里，孩子们抱着我，开始哭喊：‘救救我们，救救我们。’但我们要如何拯救他们？”

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处估计，此次冲突已导致100万人流离失所。

以色列国防军星期天确认，哈马斯挟持126名人质，较此前估计的150人少。军方说，他们在对加沙的突袭行动中找到一些人质遗体。哈马斯此前则称，至少有22名人质死于以色列空袭。

自本月7日冲突爆发以来，以色列已有超过1400人死亡。加沙地带则有超过2300人死亡，人道形势日益严峻。

加沙地带原本南北各有一个主要关卡，但北面的埃雷兹口岸在冲突爆发后已被以军关闭，南面由埃及控制的拉法口岸，也因以色列空袭影响，暂停通关。埃及总统府星期天说，国家安全是埃及的红线，埃及拒绝任何驱逐巴勒斯坦人的计划。埃及正就向加沙运送援助物资同国际与区域伙伴合作，并提议主办一场峰会来讨论加沙危机。

白宫：拜登承诺全力支持巴勒斯坦提供人道援助

美国总统拜登周六（14日）与内坦亚胡通电话时说，美国正与联合国、埃及、约旦等合作，确保平民可以获得食水和医疗。白宫说，拜登也与巴勒斯坦总统阿巴斯通电话，承诺全力支持巴勒斯坦权力机构为巴勒斯坦人提供人道援助的努力。

正在中东访问的美国国务卿布林肯星期一将回到首站以色列，再与以色列高官讨论当前局势。布林肯星期天会见沙特阿拉伯王储穆罕默德时说，美国正致力于阻止哈马斯恐怖袭击、安全救回所有人质与防止冲突扩散。

穆罕默德说，利雅得正尝试通过外交接触缓和局势。两人重申对保护平民与促进中东及其他地区稳定的共同承诺。

继派出福特号航母战斗群后，美国防长奥斯汀周六宣布，把美国艾森豪威尔号航母战斗群也部署到东地中海，以支持以色列与加强地区威慑力。