以哈冲突引仇恨 美国七旬男刺死六岁回教男童

（华盛顿综合电）美国伊利诺伊州一名71岁男子因刺死一名六岁回教男童，并刺伤男孩的母亲，被控谋杀罪和仇恨罪。

根据伊利诺伊州芝加哥市郊威尔县警长办公室的声明，当地时间星期六（10月14日），嫌犯约瑟夫·丘巴（Joseph Czuba）在受害母子的家中行凶。男孩被刺了26刀，送医后不治；他32岁的母亲也身中数刀，目前没有生命危险。

丘巴是母子俩的房东。警察赶到案发现场时，发现他坐在屋外车道附近的地上，额头有伤。警察将他送医治疗，随后对他提出一级谋杀、一级谋杀未遂、两项仇恨犯罪和以致命武器重伤他人等指控。

警方确定，本案与近日持续升级的以哈冲突有关，受害母子因是巴勒斯坦回教徒而成为袭击目标。

美国回教关系理事会（CAIR）发文呼吁政治人物、媒体和社媒平台所散播的“回教恐惧症”言论和反巴勒斯坦种族主义必须停止。

联邦调查局局长克里斯托弗·雷指出，在当前“高度紧张的环境下”，警方必须提高警惕，尤其要注意可能从近期事件中获得鼓动，从而自行实施暴力的人。

总统拜登星期天（15日）发声明谴责此次事件。他说，受害男孩一家是巴勒斯坦回教徒，他们“来到美国寻求我们大家都在寻求的东西：一个能在和平中生活、学习和祈祷的避难所。这种可怕的仇恨行为在美国没有立足之地，它违背了我们的基本价值观：不因我们的宗教、信仰和身份而感到恐惧。”