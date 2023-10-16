美国料本周公布 对华先进晶片出口管制修订版

（华盛顿综合电）美国将修订去年10月公布的对华先进晶片出口管制措施，以堵住漏洞，防止美国晶片制造商向中国出售规避政府限制措施的产品。

匿名美国官员说，新规定将阻止一些刚好符合当前技术参数的人工智能（AI）晶片（中国称芯片）出口，同时要求企业报告其他晶片的出货量。

美国官员拒绝透露哪些晶片会被禁，但消息人士说，英伟达（Nvidia）的H800是美国政府想禁的晶片之一。

去年，政府的限制措施导致英伟达无法向中国客户提供两款最先进的AI晶片，这些晶片已成为开发聊天机器人和其他AI系统的行业标准。

但英伟达很快就针对中国市场发布了新版本晶片，这些版本不太复杂，并且绕过了美国的出口管制。但其中一款H800晶片在AI工作中使用的某些设置下，具有与英伟达功能更强大，但出口受阻的H100晶片相同的计算能力。

匿名官员说，用于笔记本电脑等消费产品的晶片将不受新限制约束。但企业在接到最强大的消费晶片订单时需要通知商务部，以确保它们的使用方式不会威胁到国家安全。

更新的规则还将根据技术的发展管制AI晶片。这位官员说，政府将要求企业在将性能略低于指导方针的半导体运往中国之前通知政府。政府将根据具体情况决定它们是否构成国家安全风险，但除非晶片造商接到禁令，否则这些晶片还是可以出口的。

拜登政府也会把中国晶片设计公司列入贸易限制清单，要求海外制造商取得美国许可才能供应订货，同时加强审查企图规避出口限制、通过其他国家运输产品的中国企业。

知情者说，新规定预计将于本周公布，但也可能会推迟。