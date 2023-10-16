岸田支持率触底 补选将面对苦战

日本首相岸田文雄因支持率持续处于低谷，被指已进入“执政危险期”。自民党为此担忧众参两院本周将举行的两场补选亮红灯。

日本时事通讯社报道，周日将举行补选的德岛·高知地区和众院长崎第4选区都是自民党的堡垒。但这次选战极可能因为岸田政策无法讨好民心，面临一场苦战。

民调显示，德岛·高知地区的无党派人士广田一（55 岁）不但有传统在野左派三党（民主立宪、日本共产党和社民党）的支持，而且也渗透保守阵营，自民党和日本维新的支持群体分别有两成和七成将在他身上下注。一般预料，自民党新人西内健（56岁）将不是他的对手。

分析指出，自民党选区亮起红灯，给岸田带来更大的压力。即便他在2025年之前不须举行大选，但任何席位的损失都可能危及其党魁地位。

《朝日新闻》星期一（10月16日）公布的最新民调显示，岸田的支持率为29%，大幅低于上月调查时的37%，是他上台两年来的最低数据。

朝日报道，除了当局近期解散统一教会获得81%的民众赞赏外，岸田所实施的其他政策则不得民心。朝日民调中有69%的受访者表示对其经济策略“不抱期待”。

通货膨胀是目前日本民众最关切的课题，日本央行维持超宽松货币政策，通胀已连续17个月徘徊在央行2%的目标之上。

岸田已放话拟在本月出台振兴经济政策，他周末与公明党党魁山口那津男下乡拜票之际，也誓言要出台大胆的经济政策。根据自民党向岸田提交的提案，五个领域的经济对策包括应对高企的物价及能源费、提高工资、促进国内投资、出台少子化措施在内的社会改革方策，以及提高民众的福祉安全等。