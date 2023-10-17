加拿大执行朝鲜制裁任务 指中国战机“危险且鲁莽”拦截

（渥太华综合电）加拿大国防部长指中国战斗机“危险和鲁莽”地拦截加拿大海上巡逻机；加方飞机当时正在靠近中国海岸的国际水域为联合国对朝鲜的制裁工作执行任务。

当时在加拿大军机极光号（Aurora）上采访的加拿大“环球新闻”（Global News）电视记者报道，在加拿大飞机八个多小时的飞行任务中，至少有两架中国军机跟随长达数小时，甚至一度与加拿大军机相距不到5公尺。报道引述军方和机上人员说，一架配备空对空导弹的中国战斗机在近距离来回盘旋，“似乎无视加拿大飞机”。中国飞机还在加拿大飞机附近发射了多枚类似烟花的信号弹。

加拿大防长布莱尔星期一（10月16日）在渥太华的记者会上形容，中国空军人员的做法是不专业、危险和鲁莽的，他已就此向北京表达关切。

加拿大国防部长布莱尔指中国战斗机“危险和鲁莽”地拦截加拿大海上巡逻机。照片为布莱尔于2023年7月26日宣誓就任防长。（路透社）

极光号飞机及其13名机组人员的任务是支持联合国安理会针对朝鲜的制裁。参与执行联合国任务的还有日本、法国和美国。联合国的制裁是为让朝鲜停止其核武器试验和弹道导弹发射。这项多国任务旨在发现逃避制裁的活动，特别是燃料和其他商品的船对船转运。

加拿大军官伊恩·赫德尔斯顿对《环球新闻》记者说：“他们变得非常有挑衅性，我们认为达到了不安全、不专业的程度。”他说，加拿大不希望发生任何可能导致生命损失的不幸事件。

在北京，中国外交部发言人毛宁17日在记者会上应询时说，加拿大飞机非法侵入中国钓鱼岛附属岛屿赤尾屿领空，严重侵犯中国主权，威胁中国国家安全。针对加方的挑衅行为，中方已经向加方提出了严正交涉。事实的真相就是加方军机不远万里到中国家门口滋事挑衅，中方依法依规处置，加方应当尊重客观事实，停止散播虚假信息。

两国关系今年跌至新低。此前，加拿大指责中国干预加拿大选举以及试图恐吓议员，加拿大5月9日宣布驱逐中国驻多伦多总领馆官员赵巍；北京称这些指控“毫无根据”，并于5月10日中国驱逐加拿大驻上海总领馆领事甄逸慧。

两国关系是于2018年急转直下。2018年12月，加拿大应美国引渡要求扣留了华为公司高管孟晚舟，随后，中国逮捕了两名加拿大公民并对部分加拿大食品实施进口禁令。三人于2021年9月获释。