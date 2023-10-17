【东谈西论】以哈冲突升级会如何收场

为了回击巴勒斯坦武装组织哈马斯本月初的强烈突袭，以色列矢言消灭哈马斯，切断了加沙地带的水电、粮食与能源供应，也派出地面部队在加沙地带的边境集结。一场惨烈的攻击与人道主义灾难，近在眼前。

以色列与巴勒斯坦人都认为自己是受害者。伊朗则警告，如果以色列攻占加沙地带，伊朗不会袖手旁观。黎巴嫩真主党也会参战，让以色列承受“强烈地震”。

这场中东危机会如何发展？它会如何影响国际地缘政治与大国关系？以哈冲突会给中美带来另一次的合作机遇吗？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江详细解析。

精彩片段

主持人韩咏红： 中国跟美国在这个具体的问题上都陷入两难。他们都失去了中立的立场，也很难再扮演调解人的角色，不过让这个冲突发酵一段时间，后来还是会恢复原来的状态。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江：内塔尼亚胡政府恐怕没有别的选择。他必须强力反应，报仇的这种心态了啊，可能会体现出来。很显然现在以色列内部也是比较支持对哈马斯要强硬对待，我们几乎可以肯定他有一个目的就是，要尽力清除哈马斯。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江：这次冲突爆发之后，大多数阿拉伯国家跟以往其实不太一样啊，甚至有些阿拉伯国家像沙特在一定程度上都在跟哈马斯做切割……大部分的阿拉伯国家这次上并没有说要团结起来，要对以色列采取军事方面的行动。

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