韩军：朝鲜可能向哈马斯传授攻击战术

韩国军方认为，巴勒斯坦激进组织哈马斯很有可能从朝鲜得到了滑翔伞渗透等攻击战术的传授。韩方已确认哈马斯使用朝鲜武器的情况下，今后不能排除朝鲜对韩国利用“哈马斯式攻击”的可能性。

韩国联合参谋本部星期二（10月17日）召开记者会称，哈马斯与朝鲜在武器贸易、战术及演习训练等领域有着直接和间接的牵连。

据悉，数十名哈马斯精锐部队利用滑翔机10月7日袭击以色列当地一个音乐节后，现场发现至少260具尸体。

韩军官：哈马斯滑翔伞战术与朝鲜相似

韩军高官说，朝鲜2016年12月曾公开由金正恩主管的利用滑翔伞等打击韩国总统府青瓦台的训练。哈马斯利用滑翔伞袭击战术，与朝鲜的战术训练非常相似，有可能是朝鲜向哈马斯传授的战术。

韩军指出，哈马斯深夜使用大量火箭弹，利用无人机破坏各种监视、通信、火控系统后入侵。这种“非对称攻击方式”也与朝鲜战术非常接近。朝鲜有可能向哈马斯传授战术或支援训练。

韩军解释，“不对称攻击方式”是指比对方更有利的任何手段或战术。朝鲜的炮兵、核导弹、精锐部队被认为比韩军占优势，一旦发生战争，朝鲜可能会通过“不对称攻击方式”发起挑衅。朝鲜可能将此次哈马斯的突袭战术用于对韩攻击。

此外，韩军说，之前媒体报道的哈马斯F-7反坦克火箭推进榴弹发射器是朝鲜出口RPG-7火箭筒时使用的名称。最近朝鲜制造的122毫米口径多管火箭炮弹在以色列边界地区被发现；迹象显示，朝鲜一直在向中东国家和武装团体出口各种武器。韩军继续对哈马斯使用的武器和战术进行分析，也利用韩美联合监视侦察资产，密切监视朝鲜。

韩军认为，以色列预警系统未正常运作的问题视为前车之鉴，有机运行韩美联合侦察监视资产，集中监视朝鲜异常迹象，发展克制朝鲜远程炮的反火力打击战法，推进拦截系统实战化。