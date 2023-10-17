布鲁塞尔恐袭致二死一伤 目击者：枪手称为巴勒斯坦男童报仇

（布鲁塞尔综合电）比利时首都布鲁塞尔星期一（10月16日）晚间发生恐怖袭击事件。一名枪手在博杜安国王体育场附近开枪，造成两名瑞典球迷死亡，另有一名德士司机受伤。

枪手犯案后骑小型电单车（scooter，或史古打）逃逸，警方一度展开大规模搜捕，并指示民众留在家里不要外出。内政部长弗林登星期二表示，警方在布鲁塞尔北郊斯哈尔贝克一家咖啡馆击毙枪手，并起获相信是枪手犯案时使用的武器。

比利时首相德克罗形容这是一起恐怖袭击，并呼吁加强欧盟边境安全。欧盟委员会主席冯德莱恩谴责这起袭击，并表示欧盟团结一致对抗恐怖主义。

法国总统马克龙说，“伊斯兰主义者”对布鲁塞尔的袭击“震动”了欧洲。法国内政部长较早前称，为防止当时在逃的枪手潜入境内，法国加强了与比利时接壤的边境保安。

根据社交媒体上流传的视频，身穿橘色夹克的枪手星期一晚上约7时15分（新加坡时间星期二凌晨1时15分）骑着史古打在市中心伊普尔大道路口，向一群身穿瑞典队服的球迷们开了五枪，跟着尾随逃往一座建筑内躲避的人群，再度开枪，之后骑着史古打逃逸。警方晚间7时许接获通报，展开大规模搜捕。布鲁塞尔恐怖警戒水平上调至四级的最高级别，全国警戒水平则上调至三级。

突尼斯裔枪手称为美国巴勒斯坦裔男童报仇

比利时官员透露，枪手45岁，属于突尼斯裔，在比利时非法居留。目击者说，枪手开枪前曾高喊“真主伟大”，宣称是为了不久前在美国芝加哥遭杀害的巴勒斯坦裔六岁男童报仇。

在另一个网上流传的视频中，自称为袭击者的男子说自己是“真主的战士”，他是受到“伊斯兰国”组织（Islamic State）的启发，攻击瑞典人是为了替穆斯林报仇。他也涉嫌星期一晚上攻击另一名瑞典人导致后者受伤。

瑞典今年内多次发生焚烧可兰经事件和其他亵渎行为，激怒回教世界并触动圣战分子的威胁。瑞典8月将恐袭警报提升至第二高级别，并指针对瑞典海外利益的威胁增加。

枪击案发生时，参加2024年欧洲杯足球锦标赛外围赛的比利时队正在主场迎战瑞典队，而两名遇害瑞典人当时都穿着瑞典国家队的球衣。球赛在上半场结束后基于安全理由取消，场内3万5000名球迷紧急疏散，瑞典球员在安全人员护送下，直接前往机场乘机离开。

比利时检方人员说，没有迹象显示枪手的干案动机与目前中东发生的以色列与巴勒斯坦激进组织哈马斯冲突有关联。以哈冲突在全球多国引发了分别声援以色列和巴勒斯坦的抗议活动。

另一方面，一名知情人士星期二（17日）称，上星期在法国北部城镇阿拉斯一所学校刺死一名法语教师的男子在袭击前录制的一段视频中说，他效忠于“伊斯兰国”组织。

法新社报道，知情人士说，来自俄罗斯车臣地区的嫌犯莫古奇科夫在视频中“稍微提到”10月7日哈马斯对以色列的袭击。

法国有大量穆斯林和犹太人口，自哈马斯袭击以色列以来，法国一直对暴力事件保持警惕。内政部长达尔马宁说，自以哈冲突以来，有102人因反犹主义行为或表达支持恐怖主义被捕。