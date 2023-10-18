加沙医院遇袭 国际组织与多国谴责

（巴黎/日内瓦综合电）加沙地带一家医院遭到袭击造成数百人伤亡，联合国、世界卫生组织和红十字国际委员会等国际组织，以及多个国家都发出强烈谴责，呼吁国际社会尽快制止流血事件。

联合国秘书长古特雷斯星期三（10月18日）对医院遇袭表示“强烈谴责”，直言对“数百名巴勒斯坦平民在针对加沙一家医院的袭击中丧生感到震惊。”

他当天在中国举行的一场论坛上发表讲话时说，哈马斯在本月7日对以色列展开的袭击是一种“恐怖行为”，但“这些袭击不能成为对巴勒斯坦人民实施集体惩罚的理由”。他呼吁以哈双方立即停火，并重申哈马斯应该立即释放他们所绑架的人质，同时呼吁以色列“立即允许人道援助不受限制地进入加沙地带”。

世界卫生组织强调，遭到攻击的是仍在营运的医院，里面有病人、医护人员和流离失所的避难者。世卫组织呼吁各方立即积极保护平民和医护人员，并强调以色列军方应该撤销针对加沙地带20家医院的撤离令。

另一方面，约旦、埃及、伊拉克、沙特阿拉伯和阿联酋等中东国家纷纷谴责这起袭击事件，并将事件归咎于以色列。

约旦国王阿卜杜拉二世警告说，当前的巴以冲突已进入危险阶段，将使地区陷入更不确定的灾难。

伊朗总统莱希宣布星期三为哀悼日，并称这起袭击将不利于以色列和其盟友美国。袭击发生前，莱希同土耳其总统埃尔多安通电话，强调必须立即采取行动，结束以色列对加沙地带的袭击和围困。

伊拉克星期二也宣布为加沙医院遇袭罹难的死者哀悼三天，并呼吁国际社会制止以色列对加沙地带的袭击行动。

在黎巴嫩，获伊朗支持的真主党运动呼吁定星期三为“愤怒日”，还呼吁穆斯林和阿拉伯人走上街头示威。

在黎巴嫩首都贝鲁特，数以百计的示威者星期二（10月17日）走上街头抗议，高喊着反以色列和反美国的口号。警方发射催泪弹疏散示威群众。（路透社）

欧盟委员会主席冯德莱恩和德国总理朔尔茨星期三分别说，必须彻查这起事件，以找出所有涉事者追究责任。