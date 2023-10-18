以哈冲突升级仇恨蔓延 德国发生炸弹袭击 法国受威胁

（巴黎/柏林综合电）以哈冲突持续升级之际，一些欧美国家出现仇恨情绪抬头之势，德国发生炸弹袭击事件，法国六个机场因接到炸弹威胁而一度紧急疏散。

德国警方星期三（10月18日）说，当天早上，两名男子向柏林市中心一座犹太会堂投掷两枚自制燃烧弹。两个装满可燃液体的瓶子在人行道上爆裂，但没有造成损失。警方后来逮捕了一名高喊反犹主义口号的男子，安全部门正在展开调查。

在埃及访问的总理朔尔茨当天在社媒发文说：“对犹太机构的袭击以及街头的暴力行为是卑鄙的，不能容忍。反犹太主义在德国没有立足之地。”

以哈冲突在德国引起阿拉伯和犹太社区之间的舆论紧张，当地犹太群体的不安全感愈发强烈。当局近来已经加强犹太场所周围的安保工作，警方拒绝了大多数亲巴勒斯坦活动的申请，并驱散一些集会。

法国也对可能出现的仇恨暴力感到担忧。上星期五（13日），北部一名车臣裔男子在校内刺死一名教师，促使法国进入高度戒备状态。

当地时间星期三，法国里尔、图卢兹、南特、里昂、尼斯和博韦共六座城市的六个机场接到炸弹威胁，并实施紧急疏散。同天，凡尔赛宫也再次关闭，让拆弹小组进行安检。这是凡尔赛宫自上周六（14日）以来，第三次因安全风险而关闭。

以哈冲突已持续10多天，两边伤亡不断增加。加沙地带阿赫利阿拉伯医院星期二（17日）遭到空袭，数百名巴勒斯坦人丧命，在多个国家触发反以色列示威。

多地发生示威游行 阿巴斯召开紧急会议

在约旦河西岸拉姆安拉市，数百名巴勒斯坦人上街游行，高呼要来自权力机构的总统阿巴斯下台。巴勒斯坦军警发射催泪瓦斯，并与抗议者发生摩擦。

阿巴斯当天召开领导层紧急会议，谴责以色列轰炸医院是令人发指的战争罪行。他呼吁国际社会追究以政府的责任，并为巴勒斯坦人民提供国际保护。

在约旦首都安曼，数十名抗议者试图闯进以色列使馆大院，被安全部队用催泪瓦斯驱散。

当地时间星期三（18日）凌晨，伊朗数百名示威者聚集在首都德黑兰的英国和法国使馆外，呐喊反英反法口号；数千人在市中心的巴勒斯坦广场举行集会，表达对加沙医院遭袭的愤怒。

此外，黎巴嫩、伊拉克、科威特、埃及和突尼斯也有成千上万的抗议者走上街头，高喊反以色列口号。