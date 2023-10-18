布林肯中东外交“马拉松” 六天访问11站考验耐力

（安曼综合电）以色列和巴勒斯坦激进组织哈马斯爆发冲突后，美国国务卿布林肯六天内访问中东七个国家，11个站点，与各方讨论如何应对并遏制危机。“连轴转”的行程，考验他作为美国最高外交官的耐力。

布林肯星期三（10月18日）陪同美国总统拜登访问以色列，这也是他隔一天后再次到特拉维夫。他上星期四（12日）在以色列开启本次中东之行，当天分别会见总理内坦亚胡和总统赫佐格，重申美国对以色列的支持，呼吁冲突双方保持克制、保护平民。

布林肯原定在上星期五（13）返回美国，但日益升级的局势把“旋风式”访问变成一场“马拉松”。他六天辗转中东11站，接下来还会到更多地方访问。

过去几天里，布林肯的访问行程并非完全顺畅。例如在沙特阿拉伯，他经过彻夜等待才得以和王储穆罕默德见面；在以色列与内坦亚胡的谈话，则在空袭警报声中持续了一整夜。

眼下以哈仍在交火，每天发射的火箭弹时刻给地区活动和人身安全带来威胁。当地时间星期一（16日），特拉维夫响起空袭警报，布林肯只得匆忙跑进掩体躲避炮弹。

此外，受形势影响，他的出行路线和所乘飞机的选择也多有变化。

虽然过程波折，但美国官员认为布林肯此行取得了一定进展——他会见的七位阿拉伯领导人中，没有一位为哈马斯辩护；以色列恫言要摧毁加沙的威胁，起码也有所缓和。

卡内基国际和平基金会高级研究员米勒说，前任国务卿基辛格曾在中东奔走33天，布林肯这几天的奔波不能与之相提并论，但也足以反映出以哈危机带来的不确定性和混乱局势，以及美国政府未来面临的挑战有多么复杂。