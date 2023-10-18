被指戒备松懈使以色列遭袭 学者：内坦亚胡战后恐难续任总理

（耶路撒冷综合电）巴勒斯坦激进组织哈马斯突袭以色列，导致上千名以色列人在这场冲突中丧命，在民怨高涨的情况下，学者认为内坦亚胡在战后恐怕难以续任以色列总理。

哈马斯武装分子本月7日在以色列展开血腥屠杀，震惊全球，也让以色列人团结起来。但以色列政府被广泛指责掉以轻心、放松国家戒备，让以色列被卷入这场以哈战争之中。

例如，以色列一名内阁部长在医院访客入口处被挡下，另一名内阁成员则在安慰在以哈冲突期间被撤离的家庭时遭人臭骂“叛徒”和“低能”。

内坦亚胡自诩为像是丘吉尔的战略家，能预见到国家安全即将到来，然而约1300多名以色列人在这场冲突中丧命，导致民怨高涨。

此外，以色列今年因为内坦亚胡政府推动的司法改革让当地社会走向两极化，部分预备军人因不满司改运动抗议，使国家的战备状态受到质疑。

有学者认为，无论下来的事态发展如何，内坦亚胡的审判日即将到来。

以色列《新消息报》的一篇报道标题写着“2023年10月的灾难”，让人不禁想起以色列1973年10月未能料到埃及和叙利亚发动攻势，最终导致时任总理梅尔（Golda Meir）引咎辞职。梅尔当年下台，结束了她领导工党（Labour Party）的政权，从此一蹶不振。

耶路撒冷的沙洛姆·哈特曼研究所研究员阿萨埃尔（Asa-El）预测，内坦亚胡和他长期执政的保守派利库德集团（Likud）将面对类似的命运。

他说：“有没有调查委员会、他会不会承认错误都不重要。重要的是‘以色列中间派’怎么想，即这是一场惨败的局面，总理要为此负责……他（内坦亚胡）将下台，他的整个当权派也会随之下台。”

仅21%以色列人希望内坦亚胡在战后续任总理

以色列《晚祷报》的一项民调显示，仅21%以色列人希望内坦亚胡在战后续任总理，66%的受访者希望让“其他人” 接任总理，其余13%尚未决定。

该民调还发现，以色列若今天举行选举，利库德集团将失去三分之一的席位，而内坦亚胡的主要政治对手甘茨（Benny Gantz）领导的国家团结党将会增加约三成席位，使甘茨有望担任总理。

不过，随着以巴冲突持续，身为以色列前国防部长的甘茨已搁置政治分歧，与内坦亚胡一起组成了紧急战时内阁。分析指，以军要消灭哈马斯为目标的以哈战争，可能会持续好几个月。阿萨埃尔说，内坦亚胡在这期间可享受政治休战。

然而，他也注意到，一些内阁部长遭到嘲讽，直言政府联盟内部似乎已经出现裂痕。

报道还指，内坦亚胡至今尚未发表任何个人问责声明。“你会听到街上那些利库德集团支持者带着明确的敌意谈论他们……人们的怒火只会越来越强，而内坦亚胡显然是在逃避责任，这只会让民众更加愤怒。他就是不愿意说‘我们搞砸了’。”