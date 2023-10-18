以色列出示“证据” 与加沙医院爆炸无关

（耶路撒冷/伦敦综合电）以色列军方星期三发布视频和一段对话录音，称这些“证据”可证明加沙医院爆炸不是以军空袭所致，而是巴勒斯坦武装分子火箭弹失误的结果。

以色列军方发言人哈加里星期三（10月18日）在新闻发布会上说，以色列当局的调查“证实，以色列国防军并没有从陆地、海面或空中发射炮弹击中医院”，医院被炸时也没有以色列战斗机在医院周边飞行。他说，医院是被巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）失误的火箭弹击中。

阿赫利阿拉伯医院也是避难所，周边聚集好多逃避战火的民众。星期二，战火点燃，数以百计的人死伤。（路透社）

英国天空新闻台报道，哈加里公开一段以军雷达捕捉的影像，显示一连串火箭弹从加沙以内升空，朝着以色列飞去，它们的飞行路径越过被炸医院上空。

哈加里也发布以军无人机拍到的高空视频，他说医院爆炸之前，有一枚火箭弹自附近坟场冒现。他说，医院的停车场被火箭弹击中，这个火箭弹不是来自加沙以外的地方。

他指出，医院周边建筑都没有受到破坏，地上也没有出现类似空袭留下的弹坑。他说，医院爆炸面积大小与火箭弹燃料起火燃烧相符。

哈加里说，过去11天，大约450枚从加沙内部发射的火箭弹，未能达到预期射程，最终落在加沙以内。

随后以军发布一段配上英文字幕的对话，称是两名巴勒斯坦武装分子“在谈论误射火箭弹”。

加沙医院被炸，以巴互把矛头指向对方。国际社会强烈谴责之余，呼吁各方谨慎应对此事。

英国外长克莱弗利星期三在X平台上留言道：“昨晚太多人对阿赫利阿拉伯医院惨痛的人命伤亡妄下定论……错误的判断将导致更多人命受到威胁。”他呼吁各方保持冷静，等待事实真相出炉。

英国首相苏纳克同一天向国会议员发言时透露，英国情报机构正在独立分析，加沙医院爆炸案的证据，希望还原事实真相。他说：“在全面查明事实之前，我们不应该仓促下定论。”