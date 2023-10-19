拜登访以色列前夕 加沙医院遇袭数百人死亡

（加沙地带综合电）在美国总统拜登备受瞩目的以色列行前夕，巴勒斯坦加沙一家医院发生死伤惨重爆炸，以色列和哈马斯互指对方为肇事者。新加坡时间星期三晚11点左右，白宫指出，高空影像、截获情报与一些消息显示，以色列与医院爆炸无关，但中东多地回教徒已发起抗议潮。

位于加沙市的阿赫利阿拉伯医院（Al-Ahli Arab Hospital，也称浸信会医院）星期二（10月17日）晚遭遇空袭。哈马斯控制的加沙卫生部说，至少471人死亡，300多人受伤，是“以色列占领者犯下的最大规模、最暴力的屠杀”。

巴勒斯总统阿巴斯当晚宣布，为“医院大屠杀”死者下半旗和哀悼三天。

以色列总理内坦亚胡否认以军空袭医院，指肇事者是加沙“野蛮恐怖分子”。

以军发言人称击中医院的是 “巴勒斯坦伊斯兰圣战组织”（Palestinian Islamic Jihad，简称杰哈德）发射的火箭弹，并公布了一段据称是“恐怖分子之间谈论误射火箭弹”的录音。

杰哈德否认与此事有关，称该组织当时在加沙市内或周边地区都没有任何活动。

星期三抵步以色列的拜登与内坦亚胡一起会见记者时说：“我对昨天加沙医院爆炸深感悲痛和愤怒，根据我所看到的情况，这似乎是另一方所为，而不是你。”拜登也表示，他的发言是基于美国国防部向他提供的数据。

内坦亚胡随即感谢拜登的“明确支持”。哈马斯指责美国“盲目偏向以色列”。

英国首相苏纳克说，英国情报部门正在分析证据，以独立确定加沙医院致命爆炸案的事实。“在掌握所有事实之前，我们不应该急于做出判断。”

拜登的中东之行旨在稳定该地区局势，但医院遇袭事件打乱了他的计划。约旦取消了原定星期三（18日）在首都安曼，与拜登、阿巴斯和埃及总统塞西举行的四方峰会。约旦外长萨法迪说，峰会将在“做出停止战争并结束这些屠杀的决定后”举行。

但拜登为加沙争取人道援助的工作取得进展，内坦亚胡办公室周三宣布，应拜登的要求，以色列将允许提供给平民的“食物、水和药品尽快从埃及进入加沙“。

拜登提醒以色列切勿犯美国在九一一事件后的错误

拜登也提醒以色列人不要被愤怒蒙蔽双眼，像美国在九一一事件后那样犯了错误。“九一一之后，我们被激怒了。虽然我们寻求正义并得到了正义，但我们也犯了错误。”

尽管还无法确定医院爆炸案的责任归属，但联合国秘书长古特雷斯、俄罗斯总统普京等世界各国领导人，都发声明谴责了这次爆炸，只是他们都没有提及责任人。俄罗斯和阿联酋要求联合国安全理事会召开紧急会议讨论此事。

阿拉伯国家几乎普遍直接或通过官方媒体将医院爆炸事件归咎于以色列，其中包括与以色列有外交关系的埃及、约旦和阿联酋。

这次爆炸在整个中东地区点燃了新的怒火。在巴勒斯坦权力机构控制的约旦河西岸，愤怒的抗议者与巴勒斯坦安全部队发生冲突，安全部队发射催泪瓦斯驱散他们。

在收容了数百万巴勒斯坦难民的约旦，抗议者试图闯入以色列大使馆。

在黎巴嫩，示威者在美国大使馆外与安全部队发生冲突。人们也投掷石块，并纵火焚烧一座建筑物。美国国务院以“安全形势不可预测”为由，授权贝鲁特大使馆撤离部分非紧急人员。

伊朗支持的黎巴嫩激进组织真主党宣布，星期三是针对以色列的“愤怒日” ，并号召所有阿拉伯和回教国家民众展开抗议。