逾九千名外劳去年遭虐潜逃 日本拟出新制度允跳槽

因无法忍受恶劣的工作环境，日本的外劳从职场消失的情况越来越严重，法务部统计，去年有9000多名外劳因不满雇主虐待潜逃。

由于人力短缺，日本当局担心继续忽视外劳人权，将导致政府在争夺外国人力资源处于劣势。因此，政府决定松绑外劳条例，让外劳能够跳槽。

日本政府星期三（10月18日）召开专家会议，决定为一系列外国技能实习生失踪事件探讨对策。该专家小组由劳资代表和地方政府领导人组成，根据研判，现有制度在维护外劳权益不力，无法防止雇主拖欠工资、骚扰等侵权行为。

该专家会议呼吁废除现行不准外劳更换雇主的制度，并弹性处理外劳的劳资纠纷。它决定，只要劳工在一家单位工作满一年，具备一定的技能和日语能力，就能离职，另谋高就。

外劳支援团体日前举办听证会，呼吁当局尽快发布措施，以便挽救成千上万受虐待的外劳。支援团体指出，日本的外劳有不少是带着梦想漂洋过海来日本打工，然而现实与梦想差距大。

一名27岁的印度尼西亚男性外劳就在现场匿名控诉遭雇主欺压的痛苦，他说：“我在兵库县北部一家捕鱼人家里当帮工，除了元旦和黄金周外，没有固定的放假日。

“他们没有把我当人看，经常在船上遭到打骂，有一次还被利器刺穿头盔伤及头部。在这种环境下，我吃饭没胃口，体重比来日本之前减了20公斤，于是决心逃走寻求庇护。”

日经新闻在一篇社论中称，当局实施的“技能实习制”，原来只是把外劳当成经济波动时，临时工的调节阀，但现在情况不一样了，如今在面对劳动力短缺的情况，不得不做出调整。

随着日元贬值，日本对外劳的吸引力大不如前，若不改善外劳的工作环境，恐怕日本在争取外来人力资源方面将面临更大的挑战。因此，当局的工作小组此次探讨对策，旨在建立一个保留人力资源的系统。