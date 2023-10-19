以哈冲突加剧美国分裂 大批示威者闯入国会吁停火

（华盛顿综合电）以色列与巴勒斯坦激进组织哈马斯的冲突在美国引起两极反应，加剧美国国内分裂。上百名示威者占领美国国会大楼，促请国会议员和拜登政府推动加沙实现停火，而发表连署公开信谴责以色列的哈佛学生则遭人肉搜索，连同家人一同被骚扰。

法新社报道，超过100名示威者星期三（10月18日）闯入美国国会山庄一栋建筑，他们身穿印有“犹太人要求立即停火”和“不要以我们的名义”等字样的黑色T恤，坐在大楼地板上拍手唱歌，高举“停火”和“让加沙生存”的布条。

此次示威集会是由一个反犹太复国主义组织发起的。由于国会大楼不允许抗议集会，警方过后逮捕了拒绝离开的示威者。

同天，国会大楼外也聚集了好几百人，他们呼吁拜登政府推动加沙实现停火。其中一名来自佛蒙特州的集会者劳伦斯告诉法新社：“现在只有拜登握有向以色列施压的权力，他必须利用手中的权力来拯救无辜的生命。”

来自费城的犹太教领袖霍兹曼则要拜登“认清事实”，立即要求停火。

发信指以色列应为哈马斯袭击负全责 哈佛学生遭人肉搜索

此外，美国哈佛大学30多个学生团体在社交媒体发表连署公开信，指以色列应为哈马斯发动袭击导致逾千人死亡“负起全责”，结果引发巨大反弹。

这些团体的学生遭人肉搜索，个人信息被发布到网上，他们的家人也受到威胁。此外，华尔街高管要求学校提供学生名单，以确保企业不会雇用他们。

当地一个保守派团体还雇用一辆流动广告车，在哈佛广场亮出这些学生的照片与名字，还为他们打上“哈佛顶尖反犹太主义者”的标签。

批评者认为，发表公开信显示这些学生没有同理心。但倡导言论自由者认为，外部压力形成了一种否决权，决定了校园里可以谈论什么，以及机构必须如何回应。

哈佛领导层被批 对事件回应“迟钝”

事件持续发酵，哈佛一对亿万富翁夫妇决定退出董事会，另一名捐赠者不再资助奖学金。曾担任哈佛大学校长的美国前财长萨默斯（Larry Summers）也批评，学校领导层对哈马斯袭击以及学生发公开信的回应“迟钝”。

这次公开信引发的巨大反弹与不满，是学生始料不及的。其中一名家人信息遭外泄的学生告诉《纽约时报》，他们万万没有想到，这会导致“一些人身败名裂、前途被毁，连奖学金也被撤销”。

这名要求匿名的学生称，惹上这些麻烦像是“自找的”。“就是通过这样的方式，让大家禁声，不是吗？”

受访者：校方在保护学生隐私方面不足

发表连署公开信的学生团体领袖声明，他们不是巴勒斯坦人，这么做只是为被边缘化的群体发声。受访学生都以个人安全为由，坚持以匿名身份接受《纽约时报》访问，甚至连目前在哈佛就读什么年级都不愿向记者透露。他们认为，校方在保护学生隐私方面做得不足。

一名身份被曝光的学生说，自己所有的亲人，包括弟妹都遭到恐吓与骚扰。