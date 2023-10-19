分析：若外交努力失败 美国或诉诸武力

（华盛顿综合电）美国总统拜登过去一周展开密集外交活动，以防止以色列与巴勒斯坦激进组织哈马斯之间的冲突升级为更广泛的战争，但至今未有显著进展。彭博社分析文章指出，若外交努力失败，美国可能得靠军事力量来达到这个目的。

美国正致力于阻止黎巴嫩真主党和其他伊朗代理人加入以哈冲突。五角大楼已向东地中海加派兵力，包括部署两个航母战斗群，并下令2000名海军陆战队员准备随时动员。

一名不愿具名的美国官员说，美国也通过卡塔尔等国家向伊朗发出秘密信息，示意美国在必要时使用武力的立场是认真的。

美军中央司令部前司令麦肯齐（Frank McKenzie）说：“航母和飞行中队让总统手中有牌。我们知道伊朗在关注我们的武力水平，并且会因战区态势变化而受到震慑。”

另一名退役美国将领戴维森（Phil Davidson）说，航母战斗群让美国在中东地区有“强大打击力量”，其中驱逐舰等武器系统“可以补充以色列弹道导弹防御系统，以应对潜在的伊朗中程弹道导弹攻击”。

白宫虽表明美国没有介入以哈冲突的打算，但美军仍可能在一些情况下，如真主党对以色列发动大规模火箭弹袭击时出手。真主党与伊拉克或叙利亚的亲伊朗组织也可能攻击美国在中东地区的军事目标，这可能引发美国报复。

彭博社指出，美国的威慑未必能奏效。美国中央情报局（CIA）前中东分析师哈丁（Emily Harding）说：“真主党很难遏阻。他们会看看拜登在中东地区的军事介入记录，然后必然会总结认为，这个政府对直接军事活动几乎没兴趣。”

不过，由于黎巴嫩深陷经济危机，真主党可能会担心，新的冲突会削弱它在国内的支持度。

伊朗也可能不希望真主党与以色列开战。CIA前分析师波拉克（Kenneth Pollack）说：“伊朗……有一个针对中东地区和以色列的长期战略。这对他们来说行之有效，只须要继续下去。”

以色列没有设定退出战略引担忧

据路透社引述多名中东和西方官员报道，以色列虽誓言要在加沙地带彻底消灭哈马斯，但没有为战后的加沙制定明确计划。

一名华盛顿消息人士说，拜登的一些助手对以色列尚未制定针对加沙的退出战略表示担忧。

阿拉伯官员也对此表示震惊，他们担心战火会蔓延到加沙以外，并引发新一轮巴勒斯坦人逃亡潮。一名中东安全消息人士说：“以色列对加沙没有收尾计划。他们的战略是投下数千枚炸弹，摧毁一切后进入，但之后呢？他们没有第二天的退出战略。”

对此，以色列国家安全委员会主席哈内戈比（Tzachi Hanegbi）周二（10月17日）说：“我们当然在思考和处理这个问题……我们还无法确定计划会是什么。但我们清楚知道，不会有什么（哈马斯）。”

美国官员则没有那么乐观。美国消息人士说，美国认为以色列应该不想要重新占领加沙地带；比较可能的情况是，以军会杀死或抓住尽可能多的哈马斯成员、炸毁隧道和火箭弹工厂，然后随着以军伤亡不断增加，寻找宣布战胜并撤走的方式。

中东消息人士说，美国提议让2007年被哈马斯赶出加沙的巴勒斯坦权力机构重返加沙，但巴勒斯坦权力机构或任何其他政府是否能够管理这个沿海飞地是一个大问号。