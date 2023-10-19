埃及同意开放边境口岸 加沙将迎来首批人道物资

（耶路撒冷／开罗综合电）美国总统拜登说，埃及总统塞西已同意开放拉法边境口岸，让约20辆运载人道主义救援物资的卡车进入加沙地带。这将是自以色列与巴勒斯坦激进组织哈马斯爆发冲突以来，首批送入加沙的国际人道救援物资。

拜登星期四（10月19日）从以色列飞回美国途中与塞西通电话。随后他告诉媒体：“他（塞西）同意……先让多达20辆卡车通过。”由于拉法口岸附近道路要修复，这些卡车可能最快在周五（20日）才能通关。救援物资送入加沙后，将由联合国人员负责派发。

以色列总理内坦亚胡的办公室星期三发声明说，应拜登要求，以色列不会阻止为平民提供的人道救援物资从埃及进入加沙地带，但这些物资不能落入哈马斯手中。在哈马斯释放人质前，以色列也“不会允许任何人道援助从本土进入加沙”。

拜登：将首次测试绕开哈马斯 以防物资被拦截

拜登说，首批卡车将测试绕开哈马斯分派救援物资的系统是否可行。“如果哈马斯没收或不让这些物资通过，一切就会结束，因为我们不会给哈马斯送去任何人道援助……这是我做出的承诺。”

他说，共约150辆卡车正等着开入加沙，其余卡车能否跟进要视情况而定。

以哈冲突爆发后，加沙地带南部汗尤尼斯的纳赛尔医院（Nasser Hospital）聚集了许多避难的巴勒斯坦人。图为当地人在医院范围内搭建简陋的公厕。（法新社）

埃及总统府证实，塞西与拜登通电话时，同意通过拉法口岸向加沙地带提供“可持续”援助，两国有关部门将在联合国监督下，与国际人道主义组织协调，确保援助物资运抵加沙。

20辆卡车的物资对加沙居民来说只是杯水车薪。联合国官员说，在冲突爆发前，加沙每天需要多达100辆卡车的物资。

国际社会正加紧努力缓解加沙的人道危机。拜登周三访问以色列期间宣布，美国将为加沙和约旦河西岸的巴勒斯坦人提供1亿美元的人道援助。

拜登周四（19日）晚8时（新加坡时间20日上午8时）发表全国讲话，争取美国人对军援以色列和乌克兰的支持。路透社引述消息报道，他考虑最快于周五要求国会为以色列提供100亿美元援助。

拜登离开特拉维夫后数小时，英国首相苏纳克周四也飞抵当地访问。苏纳克会见内坦亚胡时，对以色列允许人道援助进入加沙的决定表示欢迎，并承诺英国将在这个“最黑暗时刻”支持以色列。苏纳克与以色列总统赫尔佐格会晤时强调，继续为加沙民众提供人道援助很重要。

美国中央司令部司令库里拉周四突访开罗，与塞西举行会谈。埃及总统府说，塞西向库里拉讲解埃及为促使局势降级所做的努力，并强调国际社会必须齐心协力遏制危机。

中国国家主席习近平周四在北京会见埃及总理马德布利时强调，当务之急是尽快停火止战，避免冲突扩大甚至失控、造成严重人道主义危机。

俄罗斯紧急情况部周四说，俄罗斯已派一架专机把27吨小麦、糖、大米和面食等人道救援物资运往埃及，交由埃及红新月会送入加沙。

加沙地带的电供在冲突爆发后被切断，当地一家电器店的老板用太阳能板设置充电站，让民众给手机充电。（路透社）

加沙卫生部说，冲突爆发以来，加沙已有至少3785人死亡、1万2493人受伤。联合国说，约半数加沙居民流离失所。

塞西周三在开罗会晤德国总理朔尔茨时说，埃及坚定不移地支持巴勒斯坦人，但不会允许流离失所的巴勒斯坦人涌入与加沙毗邻的西奈半岛。

他说，巴勒斯坦人转移到西奈半岛意味着“把抵抗和战斗的思想从加沙地带转移到西奈半岛，使这里成为对以色列发动攻击的基地”。这也会导致数以百万计的埃及人上街示威。