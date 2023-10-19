【早知】以哈停火决议草案遭否决 联合国无计可施？

1）为何两份决议草案都无法通过？

俄罗斯和巴西的文本都寻求以哈人道停火，俄罗斯草案的主要争论点是没有明确提及控制加沙的激进组织哈马斯。

安理会星期一（10月16日）表决时，俄罗斯草案以五票支持、四票反对、六票弃权遭推翻。投反对票的除了美国，还有英国、法国和日本。

俄大使说，反对其决议草案的西方国家“践踏”了缓和局势的希望。美国大使则说，俄罗斯没有谴责哈马斯，是“为残暴对待无辜平民的恐怖组织提供掩护”。

巴西草案点名谴责哈马斯，但在星期三（18日）的投票中被美国一票否决，理由是草案没有提及以色列的自卫权。

中国投了赞成票，俄罗斯弃权。俄大使指责美国否决草案为“虚伪”、“持双重标准”。

2）否决背后揭露哪些分歧？

目前，以色列在西方尤其是美国仍获得相当多的同情。发展中国家包括中国则长期以来一直同情巴勒斯坦人的处境。

中国于1988年承认巴勒斯坦为一个国家。虽然它也于1992年与以色列建立了全面外交关系，但通常为巴勒斯坦事业提供更多支持。中国与哈马斯交往有限。

俄罗斯与以色列保持密切关系，但也与哈马斯进行外交接触，同时拒绝将哈马斯列为恐怖组织。

美国则把哈马斯列为恐怖组织，而以色列是美国的亲密朋友和盟友。

中俄和美国其实都支持以巴两国方案，但也有自身的考量。随着越来越多阿拉伯和回教徒把最新的冲突归咎于美国，相信中俄会趁机扩大在中东的影响力。若要三国弥合分歧，只能寄望于他们能够为了中东和平而求同存异。

3）联合国还能如何为局势降温？

随着决议草案被否决，联合国唯有加大力度开展幕后斡旋工作。其中，联合国秘书长古特雷斯已定星期四（19日）抵达开罗，同埃及总统塞西会晤。在这之前，古特雷斯也与冲突有关各方多次通话，接下来计划与以色列总理内坦亚胡会晤，以及可能与控制加沙的哈马斯当局接触。

暂时还没有第三份决议草案的消息，但安理会在必要时，还是可呼吁各国进行和平谈判，甚至可以根据《联合国宪章》第七章，在某些危险局势下授权使用武力。

如果安理会未能履行其维护国际和平与安全的职责，代表所有193个会员国的联合国大会也可以召开紧急特别会议，就像2022年俄罗斯全面入侵乌克兰后那样。

但话说回来，大国无法在安理会通过决议，显示他们还无法对化解危机达成共识，可见斡旋工作仍然任重而道远。