拜登特朗普密歇根州初选获胜 “不表态”民主党人比预期多

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发布 / 2024年2月28日 5:14 PM
美国总统拜登星期二（2月27日）虽以压倒性优势赢得密歇根州民主党初选，但相当大比例的选民在选票上选择“不表态”，反映出拜登在以哈问题上对以色列的支持引发密歇根州阿拉伯社群的广泛不满。（法新社）
美国总统拜登星期二（2月27日）虽以压倒性优势赢得密歇根州民主党初选，但相当大比例的选民在选票上选择“不表态”，反映出拜登在以哈问题上对以色列的支持引发密歇根州阿拉伯社群的广泛不满。（法新社）

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（华盛顿综合电）美国总统拜登星期二（2月27日）以压倒性的优势赢得密歇根州民主党初选，但相当大比例的选民在选票上选择“不表态”，这不免令拜登的选情蒙上阴影。

同日在密歇根州举行的共和党初选，前总统特朗普再次轻松打败南卡罗来纳州前州长黑利。

在民主党初选中，拜登面对的最大挑战不是来自另一名候选人，而是来自阿拉伯裔美国选民、进步人士和年轻人。在周二的投票中，相当大比例的选民在选票上选择了“不表态”（uncommitted），以抗议拜登对以色列的支持。

路透社报道，在已计算的近半选票中，选择“不表态”的民主党选民已超过5万8000人，远远超出了抗议发起者希望取得的一万张“不表态”选票目标。

根据爱迪生研究公司的预测，特朗普的得票率大幅抛离黑利，在密歇根州共和党初选轻松胜出，进一步巩固了他取得共和党总统候选人提名的机会。

在民主党已计算的近半选票中，拜登获得了80%的支持率，“不表态”占13%；共和党已计算的58%选票中，特朗普的得票率为67%，黑利得票率仅27%。

民调：政治极端主义是美国人最担心课题

根据路透／益普索的最新民调，政治极端主义或对民主威胁的担忧已成为美国选民最担心的课题。拜登在这一课题上比寻求重返白宫的特朗普略占优势。

路透社报道，这项为期三天的民调进行至2月25日，约21%的受访者说，“政治极端主义或对民主的威胁”是美国面临的最大问题，这比例略高于选择经济（19%）和移民问题（18%）的受访者。

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