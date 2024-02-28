拜登特朗普密歇根州初选获胜 “不表态”民主党人比预期多

（华盛顿综合电）美国总统拜登星期二（2月27日）以压倒性的优势赢得密歇根州民主党初选，但相当大比例的选民在选票上选择“不表态”，这不免令拜登的选情蒙上阴影。

同日在密歇根州举行的共和党初选，前总统特朗普再次轻松打败南卡罗来纳州前州长黑利。

在民主党初选中，拜登面对的最大挑战不是来自另一名候选人，而是来自阿拉伯裔美国选民、进步人士和年轻人。在周二的投票中，相当大比例的选民在选票上选择了“不表态”（uncommitted），以抗议拜登对以色列的支持。

路透社报道，在已计算的近半选票中，选择“不表态”的民主党选民已超过5万8000人，远远超出了抗议发起者希望取得的一万张“不表态”选票目标。

根据爱迪生研究公司的预测，特朗普的得票率大幅抛离黑利，在密歇根州共和党初选轻松胜出，进一步巩固了他取得共和党总统候选人提名的机会。

在民主党已计算的近半选票中，拜登获得了80%的支持率，“不表态”占13%；共和党已计算的58%选票中，特朗普的得票率为67%，黑利得票率仅27%。

民调：政治极端主义是美国人最担心课题

根据路透／益普索的最新民调，政治极端主义或对民主威胁的担忧已成为美国选民最担心的课题。拜登在这一课题上比寻求重返白宫的特朗普略占优势。

路透社报道，这项为期三天的民调进行至2月25日，约21%的受访者说，“政治极端主义或对民主的威胁”是美国面临的最大问题，这比例略高于选择经济（19%）和移民问题（18%）的受访者。