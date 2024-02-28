救援车32天无法进入加沙 联合国：饥荒问题迫在眉睫

（纽约／阿曼综合电）炮火不断的加沙地带已有至少32天未有救援卡车驶入。联合国官员警告，约57万6000加沙人或占四分之一人口距离饥荒仅一步之遥，饥荒问题迫在眉睫。

联合国人道主义事务协调厅驻日内瓦办事处主任兼协调司司长拉贾辛汉姆星期二（2月27日）在安理会上说：“现阶段，只要（以色列的）敌对行动继续下去，就没有什么可能（开展救援行动）。”

他指出，援助工作除了受到炮火干扰，还遭以色列在过境点卡关、繁琐的审查程序、动乱、道路损毁、潜在弹药等因素影响。

拉贾辛汉姆呼吁各国即刻采取行动，避免加沙发生大范围饥饥荒。他说，加沙幸存的230万人口，几乎都只能靠稀缺的粮食援助维生。在加沙北部，每六名两岁以下儿童中，就有一人严重营养不良。

一名巴勒斯坦男孩站在加沙中部马加齐（Maghazi）难民营的废墟中哭泣。（法新社）

世界粮食计划署副执行主任斯考则在安理会上说，自1月23日最后一辆救援卡车获准进入加沙后，以色列便开始阻止卡车进入加沙。

但以色列驻联合国副大使米勒反驳说：“阻碍这些卡车的不是以色列，而是联合国……联合国必须更有效地分配援助物资。”

米勒还强调：“向加沙平民运送人道主义援助的数量是没有限制的。自2024年初以来，以色列只拒绝了16%可能会落入哈马斯手中的物资。”

美国驻联合国副大使伍德则呼吁以色列为援助“开放更多过境点以提供便利”，确保援助物资能安全运送。

在加沙参与空投援助物资的约旦国王阿卜杜拉二世说，向加沙地带提供的粮食与援助必须增加一倍，以避免加沙灾难性的人道主义局势进一步恶化。

