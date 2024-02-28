马克龙提派军乌克兰 德美等北约国家反对

（布鲁塞尔综合电）德国和美国等多个北大西洋公约组织成员表明，不会派遣地面部队到乌克兰。法国外交部长就总统马克龙的派军言论澄清道，法国考虑的是派军执行扫雷、武器生产和网络防御等任务。

20多国领袖星期一（2月26日）齐聚巴黎，商议加强对乌克兰的援助，抵御俄罗斯的侵略。法国总统马克龙在会后的新闻发布会上说，为实现欧洲击溃俄罗斯的目标，不应排除派遣地面部队到乌克兰这个选项。

俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫回答记者提问时说，如果北大西洋公约组织（NATO）出兵乌克兰，俄罗斯与北约的冲突将不可避免。他指出：“在这种情况下，我们讨论的不是可能性，而是（直接冲突的）必然性。”

美国国务院发言人米勒对美军是否可能在乌克兰执行训练任务时答说：“我们不会派军前往乌克兰。（拜登）总统的态度非常明确。”

美国国家安全委员会发言人沃森发布声明说，总统已表明美国不会派军前往乌克兰作战。”

该委员会另一个发言人柯比告诉记者，在乌克兰的美军是派往美国驻基辅大使馆的军事人员，他们在记录运往乌克兰的武器去向方面“开展重要工作”。

柯比否认美军会参与排雷、武器生产或网络行动。此前，法国外长塞茹尔内对议员们解释道，各国必须考虑采取新的行动来支持乌克兰，“我构想的是在乌克兰排雷、进行网络防御和武器生产。”

乌克兰总统泽连斯基以网络连线方式参加了巴黎的会议。泽连斯基（左）2月27日访问沙特阿拉伯，会晤沙特王储穆罕默德。（法新社）

德国、英国、西班牙、波兰、意大利、捷克、匈牙利和斯洛伐克等国同日表明，没有计划向乌克兰派兵。德国总理朔尔茨强调：“我们一开始就有共识……欧洲或北约国家不会向乌克兰派遣地面部队或士兵。”

到维也纳访问的德国国防部长皮斯托里乌斯对记者说：“地面部队并非选项之一。”

分析：马克龙言论加大西方对乌军援的分歧

路透社引述一名西方官员说，马克龙“让一些北约成员感到不安，感到困惑”。分析员指，马克龙的言论不但加大西方国家对乌军援的分歧，也可能加剧法国和德国之间的紧张关系。近几周，德国官员指法国没有向乌克兰提供足够的军事援助。

另一名欧盟外交官认为，马克龙言论“使盟友之间不和谐，让信誉受损。”

与此同时，乌克兰情报机构在星期二警告，俄罗斯今年春天将升级对乌克兰发动的“混合战争”，希望借此激化乌克兰内部冲突，同时削弱国际社会对基辅的支持。乌克兰总统府的情报委员会的声明称：“未来几周，敌人将竭尽全力散布对世界安全具破坏性以及激化乌克兰和盟国内部矛盾的言论。”