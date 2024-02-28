消息：若以哈达成协议 真主党也将停火

（贝鲁特综合电）据悉，若哈马斯与以色列达成停火协议，黎巴嫩真主党也会立刻暂停战斗。哈马斯的另一盟友、也门胡塞武装则表明，以色列必须结束对加沙的侵略，它才会考虑停止攻击红海商船。

与哈马斯关系密切的消息人士星期二（2月27日）告诉路透社：“一旦哈马斯宣布同意停火，真主党将遵守停火，立刻停止在黎巴嫩南部的行动，就像上一次（以哈停火时）一样。”不过，若以色列继续炮轰黎巴嫩，真主党将毫不犹豫地继续战斗。

以色列防长加兰特日前称，即使以色列与哈马斯在加沙地带停火，以军也将加大对真主党的攻击，直至真主党撤离边境地区。

以哈冲突爆发后，以色列与真主党几乎天天在边境交火，以色列日前攻打黎巴嫩东部真主党据点后，局势进一步升级。

美国国务院发言人米勒星期二说，美国不希望局势升级，以色列也已公开及在私下表明，将寻求通过外交途径解决以黎边境冲突。

也门胡塞武装发言人同日说，若针对加沙的围困结束、人道主义也可自由地进入，他们将重新评估情况。他强调：“除非以色列停止对加沙的侵略和围困，任何旨在帮助巴勒斯坦人民的行动都不会停止。”

美国也门问题特使伦德金星期二出席美国参议院听证会时透露，根据可信报告，胡塞武装向红海商船发动的攻击，获得大批身处也门境内的伊朗和黎巴嫩真主党特工支持。

美国国防部副助理部长夏皮罗在听证会上说，至今美国已袭击也门境内的230个目标。但伦德金说，胡塞武装未被吓倒。