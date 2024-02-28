专家：朝鲜侦察卫星具备机动能力

（首尔彭博电）朝鲜成功发射首颗军事侦察卫星后，被质疑卫星并未执行任务。荷兰太空专家称，该卫星还在正常工作，具备机动能力。

去年11月末，朝鲜将军事侦察卫星“万里镜-1号”成功送入轨道。朝鲜官媒称，卫星拍摄到了美国、韩国和其他地方的敏感军事和政治地点，但没有公布任何图像，独立无线电跟踪器也没有探测到它发出的信号。

不过荷兰代尔夫特理工大学的卫星专家朗布鲁克（Marco Langbroek）星期二（2月27日）在一篇博客文章中说：“现在可以肯定的是，这颗卫星还活着。”

他引述美国领导的联合太空作战中心数据称，今年2月19日至24日期间，万里镜-1号卫星进行了机动，将近地点高度从488千米提高到497千米。

朗布鲁克说：“这次机动证明，万里镜-1号卫星没有死亡，朝鲜对它拥有控制权，而这一点曾经引起争议。”

韩国国防部长申源湜星期一（26日）说，这颗卫星没有执行其他任务或实施侦察的迹象。朗布鲁克谈及这一言论时说：“虽然我们目前确实无法确定该卫星是否成功拍摄了图像，但它至少进行了轨道机动，因此从这个意义上讲，它是可以工作的。”

朗布鲁克还指出，这次近地点提升机动让人意外。朝鲜以前发射的卫星从未进行过机动，而拥有提升轨道高度的能力非常重要。这意味着只要卫星还有燃料，它就可以在自身高度因轨道衰变而变得过低时，通过机动提升高度来延长寿命。

万里镜-1号是朝鲜成功送入太空的第一颗军事侦察卫星。朝鲜誓言，要在2024年再发射三颗间谍卫星。