韩国生育率再降至新低 至2100年人口恐减半

（首尔综合电）生育率全球最低的韩国2023年的新生儿数目再降至新低，同比减少7.7％至23万。这加剧了快速老龄化的韩国的人口危机。

韩国统计厅星期三（2月28日）公布的数据显示，韩国女性生育率（fertility rate，女性预计生育的孩子数）从2022年的0.78跌至2023年的0.72，降幅逼近8％。继2021年（0.81）、2022年（0.78）之后，持续往下滑。

0.72这个数目远远低于维持目前5100万人口所需的2.1生育率。专家估计，按照这个生育率下降速度，到2100年，人口将减少近一半。

韩国政府自2006年来投入了约360万亿韩元（3629亿新元）提供现金津贴、保母服务和不孕症治疗等，试图鼓励国民生育更多子女，可是生育率还是继续下探。生育率于2015年（1.24）触顶后连续八年下降，降幅也不断扩大。去年第四季度的生育率为0.65，首次跌破0.7；同期新生儿数目同比减少6.9％，为5万2618人。

韩国统计厅人口普查处处长林荣一（译音）说：“新生儿数目、出生率和粗出生率（crude birth rate，每千人中的新生儿数）均处于1970年开始收集数据以来的最低点。”

他告诉记者，韩国0.72的出生率为经济合作与发展组织（OECD）国家中最低的，而妇女平均生育年龄为33.6岁，高过经合组织国家29.7岁的平均数。

韩国粗出生率从2022年的4.9降至2023年的4.5。自2018年起，韩国就是经合组织成员中，生育率唯一未达1的国家。

自2020年以后，韩国已经连续四年出现新生儿数减去死亡人口结果为负数的自然减少现象。

2022年结婚人数比10年前少42％

韩国社会视结婚为生育的先决条件，但韩国结婚率也在下滑，2022年约19万2500对新人结婚，比10年前少42％。

韩国夫妻不愿生育的主要原因是经济负担过重，女性也担心生育后未必能回返职场赚得同等水平的薪资。

韩国中央银行总裁李昌镛指出，生育率低意味着劳动人口将减少、消费力降低，这不利经济发展。

生育率节节下滑让国家灭亡的担忧持续扩大。少子化也意味着士兵数目减少，不利韩国应对兵员数估计达120万的朝鲜军队。

据世界银行数据，2020年，韩国是全球252个国家和地区中首个生育率跌至0.9以下的国家。统计厅去年推算，2024年生育率为0.68。