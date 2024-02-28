日企为员工牵姻缘 利用人工智能配对相亲

少婚、少子化时代的日本，相亲成了催婚、催生子的重要角色。日本企业不但包办红娘活动，也把相亲作为给员工提供的福利。近期，一些企业与时俱进，为促进男女员工的交往，以人工智能牵红线。

日本星期二（2月27日）发表人口数据，凸显日本去年出生的宝宝又进一步消减。2023年出生人数为75万8631人，较2022年减少5.1%。少子化加速比此前预测来早了20年，一连三年跌破80万人。

日本放送协会（NHK）的报道着重于分析另一数据，指日本去年的新婚夫妇降至50万对以下，这与日本90年前的水平相同，研判日本要解除少子化，就有必要给日本的适婚男女制造更多相亲的机会。

报道指出，价值观的多元化是导致日本人少婚。但是，它了解到大多数日本男女错过姻缘是因为没遇到适合对象。据它透露，日本一些大企业目前通过“福利计划”支持员工征婚，扮演办公室恋情的推手。而且，在科技发达的时代，有越来越多日本公司是通过人工智能，为未婚职员制造相亲机会。

员工认为比在网上找婚介公司安全

日本人才公司利库乐特属下婚姻调查研究所发表的一项调查显示，日本未婚人士并不抗拒相亲，而且使用在线“征婚服务”的有40% 。这个调查还指出，日本公司专设的婚姻介绍网受到独身上班男女的信任，认为这要比他们在网上找的婚介公司安全。

使用公司系统相亲软件成功走上红地毯的上班族也大赞公司婚介网有效。一家运输公司男职员就在公司的福利系统的网页上找到在货运公司上班的伴侣。他说：“当我知道这个应用在公司的员工福利系统时，觉得真可笑。我因工作忙，没精力出外结识女友，就尝试通过它约了一名女性见面的机会。结果，我们一拍即成。“

据了解，日本公司给员工设计的相亲网因为有补助，这比员工私自找相亲公司的费用低。如同职业介绍所，一些公司的相亲网也列出关联企业，让男女员工有更多选择。一些使用者认为，由公司安排的这些相亲会，能确定约会的对象在同系列的公司工作，不但话题多，而且也放心交往。

据了解，日本公司系统内的婚介网除了个人的常规资料外，也让男女员工输入自己期望的家务劳动和儿童保育份额。

日本专门为企业设计相亲网的程序开发商Ale分析：“爱上一个人并不是冲动。在人工智能时代，使用受雇企业专设的相亲应用能让员工理智的交往。那不仅是一个婚姻介绍网，它能让相亲的男女员工更快了解对方的工作和价值观。他们会从工作谈到家庭，甚至对未来的生育计划。当彼此能确认工作上能互相支持以及有光明的未来后，浪漫的感觉会自然而然产生。”