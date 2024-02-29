美国会达成临时协议 政府暂时避免停摆

（华盛顿综合电）美国参众两院的民主和共和党领袖达成临时拨款协议，为截至9月30日的2024财政年的一系列联邦项目提供资金，让联邦政府避免在星期六（3月2日）停摆。

美国众议院议长约翰逊、参议院多数党领袖舒默、参议院共和党领袖麦康奈尔和众议院民主党领袖杰弗里斯和两院拨款小组领袖星期三（2月28日）发表声明说：“我们一致认为，国会必须以两党合作的方式为我们的政府提供资金。”

众议院和参议院领袖批准的协议将推动使12项拨款法案中的六项，在3月8日之前获得通过，而其余法案将在3月22日之前通过。这让美国联邦政府得以在新设定的3月8日和3月22日截止日期前正常运作，以便给予议员更多时间审查和辩论全年的拨款法案。

这是美国去年10月1日开始的2024财政年度的第四项拨款法案，众议院将于美东时间星期四（2月29日）举行全体投票。若无法获得通过，这将导致美国联邦政府在星期六清晨处于部分关闭的边缘。

鉴于美国南部边境的庇护政策引发巨大争议，美国国土安全部等政府部门的资金谈判预料会较为艰辛。

过去几个月，美国针对通过2024年财政法案的谈判一直陷入僵局。民主共和两党持续纠缠在党派之争，每回只能通过一系列小型法案，把美国联邦预算延长几天或几个月。