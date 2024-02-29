美国伊州裁定 特朗普不符总统初选资格

（华盛顿综合电）美国伊利诺伊州法院星期三（2月28日）裁定，取消前总统特朗普参加州内共和党初选的资格。

伊州是继科罗拉多州和缅因州之后，第三个取消特朗普总统参选资格的州属。

伊利诺伊州法院基于特朗普涉及2021年1月6日的国会骚乱事件，禁止他参加州内共和党定3月19日举行的初选。法官根据美国宪法第14修正案中的一项条款，即叛乱条款作出裁决。这条款禁止那些宣誓支持宪法，然后参与叛乱的人重返公职。

不过，伊州库克县巡回法官波特暂缓执行裁决，并要求特朗普在星期五（3月1日）之前上诉。

特朗普抨击伊州的裁决，是出于政治动机且不公正。特朗普的竞选团队表示要对这一裁决提出上诉，它称：“民主党前线团体继续试图干预选举，并要剥夺特朗普参加竞选的机会。”

竞选团队说，特朗普在伊州的民意调查中领先，“并将让美国再次伟大！”

科罗拉多州和其他十几个州将在3月5日（又称超级星期二）举行总统候选人初选。特朗普至今已在共和党内连赢六场初选。

联邦最高法院4月聆讯特朗普是否享有总统豁免权

另一方面，美国联邦最高法院星期三宣布，将在今年4月22日的那一个星期，针对特朗普是否在涉嫌推翻2020年总统大选结果一案中享有总统豁免权作出聆讯。预料最高法院的裁决，将影响各州是否容许或承认特朗普继续参加总统大选。

特朗普对此表示欢迎，称如果没有总统豁免权，“总统将无法以美国的最佳利益为出发点，正常履行职责或做出决定。”

他在自己的社媒平台Truth Social发文说，身为总统必须能够自由地做出正确决定，绝对不能因为害怕遭到报复而受制约。

由三名法官组成的上诉法院小组在2月初裁决，特朗普身为前总统不享有起诉豁免权。