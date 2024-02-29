澳洲情报组织称 有政客向外国间谍出卖国家

（悉尼综合电）澳大利亚安全情报组织称，一名前议员被外国政权招募，出卖了国家，对方试图通过澳洲政府高层人员获取机密信息。澳洲一名前总理的儿子也披露曾有外国情报人员找上他。

澳洲安全情报组织（ASIO）安全总监伯吉斯周四（2月29日）发表年度威胁评估报告时透露，外国间谍组织几年前“成功培养和招募了一名澳洲前政客”。

伯吉斯批评这位政客“出卖了自己的国家、政党和前同事，以促进外国政权的利益”，此人甚至曾提议将总理的家人纳入间谍行列，但这并未付诸实行。

他透露，这位政客曾主办一场海外会议，而外国间谍乔装成官员，试图招揽出席会议的澳洲政府官员和学者加入他们的行列，当时确有一名学者向间谍提供了有关澳洲的国家安全和防务信息。

他警告，外国干涉澳洲的威胁已达到多年来的最高水平。他指出，有外国情报小组的任务是专门针对澳洲，另一个国家则正在绘制澳洲关键基础设施的潜在弱点。

伯吉斯没有透露“出卖国家”的议员身份，只说此人并未被提控，因为他与相关间谍组织已不再活跃。澳洲安全情报组织已与这个外国间谍组织对质，让对方知道他们的身份已经败露。

伯吉斯将这个外国间谍组织称为“A组”（A Team），他们在社交平台冒充顾问、猎头公司人员、地方官员、学者或智库研究员，以金钱为诱饵，锁定可获取“特权信息”的澳洲人。“一旦有目标上钩，间谍就会试图将对话转移到加密的聊天软件，之后可能提出到国外见面谈。”

“出卖国家”的议员是谁，引发媒体猜测。澳洲前财长霍基呼吁政府公开这名前政客的身份，以免让所有前任政界人士被抹黑。他说，一名代表社区、代表国家的前政治人物与外敌勾结，然后竟然得以安然脱身，“这太荒谬了”。

在伯吉斯发布报告之后，澳洲前总理特恩布尔的儿子艾利克斯（Alex Turnbull）同天接受新闻网站News.com.au访问时透露，曾有几名疑为中国特务的人员接触他，试图套取有关一个基建项目的信息，此事发生在特恩布尔2017年执政期间。艾利克斯说，这群特务与澳洲工党的一名新南威尔士州前议员有联系，他没有透露这名前议员的身份。

澳洲国防部长马尔斯说，他不知道案件的详情，但他尊重当局对前政客保密的决定。“我们必须意识到，这个国家存在外国间谍活动的威胁，显然，我们需要对此保持高度警惕。”