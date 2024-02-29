哈马斯号召斋戒月游行 停火谈判或添风险

（耶路撒冷／惠灵顿／加沙综合电）巴勒斯坦激进组织哈马斯号召巴勒斯坦人民在回教斋戒月开始时，游行到耶路撒冷的阿克萨回教堂，此举或给正在进行的以哈停火谈判增加风险。以色列批评哈马斯企图把战事焦点转移到具争议的宗教圣地，以缓解在加沙面临的军事压力。

哈马斯领导人哈尼亚星期三（2月28日）发表电视讲话称，哈马斯在停火谈判中展现灵活变通，但同时准备好继续战斗。他号召耶路撒冷与约旦河西岸的巴勒斯坦人，在3月10日回教徒斋戒月的第一天，游行前往耶路撒冷老城区的阿克萨回教堂。

以色列此前说，出于安全考量，可能会限制回教徒在斋月期间前往阿克萨回教堂礼拜。这座回教堂所在的圣殿山，同时是回教与犹太教的圣地，长期以来是以巴冲突焦点，特别是在宗教节日期间。

以色列政府发言人称哈尼亚的言论非常不当，指责他试图把以色列“拖入其他战线的战争”。她说：“我们当然不希望出现这样的情况。我们当然会尽一切努力维持平静。”

以色列国防部长加兰特称，哈马斯的目的是迫使以色列把维安资源转移到耶路撒冷与约旦河西岸，以减轻加沙的哈马斯武装分子的压力。他说：“我们不能让他们得逞。我们一方面在打击恐怖分子，另一方面有义务容许信仰自由，我认为我们将达成能兼顾两者的安排。”

美国国务院发言人米勒星期二说，美国将继续敦促以色列按照过去的做法，为和平礼拜者在斋戒月期间进入阿克萨回教堂提供便利。他指出：“这也是直接关系到以色列安全的要事。激化约旦河西岸或更广泛地区的紧张局势不符合以色列安全利益。”

以色列与哈马斯正在美国、埃及和卡塔尔调解下，考虑是否在斋戒月期间暂停战斗。路透社引述知情巴勒斯坦官员报道，调解人员正加紧推动谈判，但现在预测以哈是否可以很快达成协议还为时过早。

新西兰把哈马斯整体列为“恐怖主义实体”

新西兰星期四（29日）宣布，把哈马斯整体列为“恐怖主义实体”。这意味着，哈马斯在新西兰的资产将被冻结，与哈马斯进行财产或金融交易，或提供物质支持是刑事犯罪。

新西兰自2010年起便把哈马斯武装派系卡桑旅列为恐怖实体，但迟迟未和其他多数西方国家一样，把获得巴勒斯坦人民广泛支持的哈马斯政治局也列为恐怖实体。

新西兰外长彼得斯在星期四的政府声明中说：“去年10月7日发生的事表明，我们不能再把哈马斯的军事和政治派系分开来看。哈马斯作为一个整体，对这些可怕的恐怖袭击负有责任。”

新西兰总理陆杰锋则在声明中指出，此举只针对哈马斯，不影响新西兰对加沙平民提供人道和未来发展援助。

加沙卫生部星期四说，以哈冲突爆发近五个月以来，加沙已有超过三万名巴勒斯坦人死于这场战争。沙城的希法医院有两名儿童因营养不良和脱水而夭折，使因饥荒死亡的儿童增至六人。

另据路透社报道，加沙物资稀缺导致物价飙涨，北部拉法市最近出现一批蒙面武装男子，自发在市集巡逻，以防止奸商趁火打劫。

一名居民说，当地警察担心成为以色列空袭目标，如今已不再上街巡逻。他对蒙面武装分子代替警方维持秩序表示担忧：“我们宁愿战争结束，让真正的警察部队回来。”