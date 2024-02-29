澳洲称中国不应在太平洋治安发挥作用

（堪培拉综合电）澳大利亚太平洋部长康罗伊说，中国在太平洋岛屿的治安方面不应发挥任何作用，澳洲将培训更多当地安全部队来填补太平洋岛国的缺口。

康罗伊星期四（2月29日）接受路透社采访时说：“我们知道他们（中国）正寻求在太平洋地区发挥更大的安全作用，我们一直认为，中国在太平洋的治安或更广泛的安全方面没有任何角色。”

他指出，太平洋岛国领导人早在2022年举行的太平洋岛国论坛上就已同意，任何安全漏洞都应由太平洋大家庭内部来填补。

澳洲至今没有在基里巴斯派驻警察，堪培拉承诺资助建设一个新的警方无线电网络、警察营房和提供两名海上安全顾问，协助基里巴斯警方运作一艘巡逻艇。

康罗伊表明，希望看到巴布亚新几内亚、斐济和其他太平洋国家的警察，在协助太平洋岛屿安全方面发挥更大作用。

基里巴斯官员日前透露，中国的制服警员已进驻当地参与社区警务和犯罪数据库项目，但基里巴斯仍未公开宣布与中国达成警务合作协议。美国星期一（26日）公开提醒太平洋岛国，不要接受中国安全部队的援助。

这个人口只有11万5000人的小国，因为最靠近夏威夷，且控制着全球最大的专属经济海域之一、覆盖350多万平方公里的太平洋，被视为具有战略军事价值。

图瓦卢着重关键发展事项而不是台湾关系

另外，图瓦卢当选总理特奥星期三（28日）接受媒体访问时表明，他的新政府将把焦点放在许多关键发展的优先事项，而不是台湾关系。

特奥表示，除非这种关系存在重大问题，否则不会花时间“评估和调查这种关系”。他说：“到目前为止，不存在任何可能需要立即与台湾进行谈判的重大问题。”

亲台湾的前任政府早前在1月举行的大选中落败，引发外界猜测这个南太平洋岛国可能转向与北京建交。