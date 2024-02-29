德国护卫舰误射导弹 差点击落美军无人机

（法兰克福综合电）德国和美国媒体报道，在红海执行船只保护任务的德国海军护卫舰“黑森”号（Hesse）差点击落一架美国无人机。

德国国防部证实，星期一（2月26日）发生了一起涉及某个盟国的无人机事件，但没有透露国名。国防部说，护卫舰是在盟友均未报告出动无人机后才发起攻击。

国防部长皮斯托里乌斯在访问德国小镇上维希塔赫时说，在无法识别接近“黑森”号的无人机后，“黑森”号海军开火，但没有击中目标，目标后来证实为一架“侦察无人机”。

德国周刊《明镜》28日报道，护卫舰向无人机发射了两枚“标准二型”导弹，但均因技术缺陷在发射后不久就坠入海中，而差点被击落的是美国MQ-9“死神”（Reaper）无人机。

报道引述军方官员说，这起事件显示，参与也门周边地区各种任务的盟国须改进彼此之间的协调。

德国报章《法兰克福汇报》称：“众所周知，美国在红海使用战斗无人机与红海的行动无关。”

“黑森”号于周末抵达红海，参与欧洲联盟保护红海国际航运的任务，以免船只受伊朗支持的也门组织胡塞武装的袭击。

中国通讯社引述美国网站“战区”的报道说，在本次误击事件后，于周末抵达红海的“黑森”号继续执行任务，并在27日用其76毫米主炮和“拉姆”近防导弹击落了两架胡塞武装发射的无人机。美国中央司令部在28日的通报中称，美军飞机和一艘“联军军舰”在红海击落了五架胡塞武装发射的无人机。